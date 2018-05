Gebäude für Anschlussunterbringung in Baienfurt ist bald fertig

Noch im Mai soll der Neubau Römerstraße 16, ein Gebäude der Gemeinde, das der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vor allem Familien, dient, fertiggestellt sein. Das versprach der planende Architekt Roland Wetzel jetzt im Baienfurter Gemeinderat. Die Kosten können wohl eingehalten werden. Wetzel bezifferte sie auf etwa 1,182 Millionen Euro.

In Wetzels Kalkulation sind auch die Nebenkosten samt Planung und Bauleitung enthalten, insgesamt 133 000 Euro. Der Baienfurter Architekt wies auf die Schwierigkeiten hin, momentan auf dem Baumarkt verlässlich Preise zu kalkulieren. Seine Schätzungen, ein Jahr alt, liegen in einigen Fällen weit über, manche auch weit unter den tatsächlichen Preisen, die Firmen angeboten haben. So kosten die Küchenbauarbeiten mit 22 750 Euro immerhin um rund 75 Prozent weniger als geschätzt. Erreicht werde dies durch eine preisgünstigere Ausstattung der Küchen, vor allem dank günstiger Elektrogeräte.

Man liege gut in der Terminplanung, sagte Roland Wetzel. Wenn der Bau im Mai fertig ist, sind die Außenanlagen an der Reihe. Gemeinderat Torsten Thoma kritisierte die „riesigen Abweichungen“ zwischen Kostenschätzung und den tatsächlichen Vergabepreisen. Wetzel bekam aber Schützenhilfe vom Bürgermeister. Noch nie in den vergangenen zehn Jahren sei die Situation so krass gewesen, sagte Günter A. Binder. Die Gemeinde müsse „das Gebäude zu Ende bringen“.