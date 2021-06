Beim Einparken hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag im Bereich Knechthaus eine Gartenmauer touchiert. Der 24 Jahre alte Fahrer verursachte einen Schaden von rund 5000 Euro an seinem Audi, heißt es im Bericht der Polizei. Wie hoch der entstandene Schaden an der Mauer ist, wird derzeit noch geprüft.