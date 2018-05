Fut la Boi – das kleine gallische Dorf

Für die nächsten Tage gibt es kein Baienfurt mehr auf der Landkarte, denn jetzt trägt Baienfurt wieder seinen närrischen Namen „Fut la Boi“. Wie in sämtlichen umliegenden Gemeinden ist auch in Baienfurt am Donnerstag das Rathaus gestürmt worden. Das närrische Motto in diesem Jahr: Asterix und Obelix. Bürgermeister Günter A. Binder sagte in seiner Ansprache: „Unser Motto ist in diesem Jahr genial, die Bewohner in dem kleinen gallischen Küstendorf Aremorica sind unsere Vorbilder ideal.“ Seine närrische Rede hatte durchaus auch politischen Inhalt, weil er den Kampf um das Trinkwasser aus der Quelle Weißenbronnen zum Thema machte. In einer Passage heißt es: „So halten wir den Behörden und dem Kiesabbau Stand, und werden ob unseres Einsatzes bekannt im ganzen Bundesland. Was normalerweise nur der Zaubertrank von Miraculix kann, hat geschenkt unsere Quelle im Weißenbronner Gewann.“ Im Altdorfer Wald, wo die Quelle sprudelt, wolle man eine Abfüllanlage einbauen und das Baienfurter Mineralwasser als Kassenschlager in die Supermarktregale stellen. „Die Quellen sie sprudeln und bringen weitere Millionen, eine gute Grundlage für die Erweiterung unserer Gemarkungszonen“ – und so werden die Baienfurter noch Weingarten einkaufen und als Große Kreisstadt Baienfurt bald Ravensburg dazu, prognostizierte Binder. Am Abend fand in Baienfurt der Bürgerball statt, am Sonntag ist großer Narrensprung. Beginn ist um 14 Uhr. Foto: Anja Lenkeit