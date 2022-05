Beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Waldseer Straße hat am Montag gegen 14.45 Uhr die 77-jährige Fahrerin eines VW eine Fußgängerin übersehen. Die 85 Jahre alte Fußgängerin stürzte und musste mit dem Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.