Fußball-Benefizturnier in Baienfurt

Das Benefizturnier „Fußball für ein besseres Leben“ findet am Samstag, 10. Dezember, wieder in der Baienfurter Sporthalle statt. 20 Hobbymannschaften aus der Region spielen ab 9.30 Uhr um den Siegerpokal und um weitere Preise. Neben dem sportlichen Erlebnis steht aber vor allem der Benefizgedanke im Vordergrund, denn der Reinerlös kommt gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen zu Gute, wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt.

Initiator ist Roland Tagliaferri, der seit 34 Jahren Fußballturniere für einen „guten und humanitären Zweck“ organisiert. Er habe bereits eine Spendensumme von mehr als 220.000 Euro an Menschen in Not übergeben, heißt es in der Mitteilung. Der Erlös des diesjährigen Turniers in Baienfurt geht an den Kinderhospizdienst Amalie, an die Beratungsstelle „Brennessel“ und an die Bürgerstiftung Baienfurt.

Start des Turniers ist um 9.30 Uhr, Ende wird gegen 19 Uhr sein. Für Getränke, kleine Speisen, sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.