Fünf Stimmen gehen auf Reisen

Fünf Solisten stehen am Sonntag, 7. August, um 17.30 Uhr bei „Music Is My Life“ auf der Bühne auf dem Marktplatz in Baienfurt und präsentieren eine musikalische Weltreise. Im Reisegepäck befinden sich zahlreiche Hits aus aller Herren Länder von New York über Hamburg und Berlin bis zum Finale in Rom mit „Una Festa Italiana“. das kündigen die Veranstalter, A. & T. Schmid GbR Messe-Süd, in einem Schreiben an.

Mit ihren Stimmen lassen Lynelle Jonsson (New York, USA), Desiré Capaldo (Rom, Italien), Gino Castelli (Sizilien/Hamburg), Paloma Schilder und Michelle Stumpf (beide zuletzt im TV bei DSDS) Klangwelten entstehen, die das Publikum verzaubern, es umarmen und in ihren Bann ziehen. Die ganze Bandbreite von Klassik über Musical bis hin zu unvergesslichen Melodien wird hier unter einen Hut gebracht, heißt es in der Vorschau der Veranstalter weiter. Der Eintritt zum Konzert ist frei.