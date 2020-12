Fünf Kommunen erhalten Zuschüsse für Breitbandausbau

Fünf Kommunen im Wahlkreis 294 Ravensburg des Bundestagsabgeordneten Axel Müller haben Fördermittel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erhalten. Müller begrüßt in einer Pressemitteilung die neuen Bescheide, denn diesmal profitieren Gewerbegebiete vom Breitbandausbau.

CDU/CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass mit Hilfe des Breitbandförderprogramms des Bundes bis Ende 2025 deutschlandweit flächendeckend Gigabit-Netze geschaffen werden sollen. Mit dem Sonderaufruf Gewerbe- und Industriegebiete sollen gemäß der Förderrichtlinie insbesondere Infrastrukturprojekte unterstützt werden. Bei den fünf Kommunen übernimmt der Bund mit seiner Förderzusage jeweils 50 Prozent der Kosten.

In folgenden Gewerbegebieten wird der Breitbandausbau gefördert:

Eine Kostenschätzung hat ergeben, dass der Ausbau mit Glasfaserkabel im Gewerbegebiet von Baienfurt zwei Millionen Euro kosten wird. Laut Förderbescheid kommt der Bund für eine Million Euro auf.

In Grünkraut erhält das Gewerbegebiet „Gullen" schnelles Internet. Der Bund übernimmt 350 000 Euro der Gesamtkosten in Höhe von 700 000 Euro.

Die Gewerbegebiete von Horgenzell und Hasenweiler profitieren ebenfalls von Bundesfördermitteln in Höhe von 247 598 Euro bei Gesamtkosten in Höhe von 495 196 Euro. In den zur Gemeinde Schlier gehörenden Gewerbegebieten von Unterankenreute und Wetzisreute soll der Anschluss an das Gigabitnetz 615 798 Euro kosten. Bei einer Förderquote von 50 Prozent übernimmt der Bund 307 899 Euro.

Das Gewerbegebiet „Hohe Stauden" in Wolpertswende und das Gewerbegebiet in Mochenwangen werden ebenfalls an das Breitband-Internet angeschlossen. Von den 496 661 Euro Kosten trägt der Bund 248 330 Euro.

Voraussichtlich bis zum Jahresende 2024 wird der Breitbandausbau in den genannten Gewerbegebieten abgeschlossen sein.