Frau fährt unter Drogen und ohne Führerschein

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ist eine Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Baindter Straße in Baienfurt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte ihren VW und gewannen laut Bericht schnell den Eindruck, dass die 23 Jahre alte Frau Drogen genommen hat. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Weiter händigte die Frau einen Führerschein aus, der nicht ihr gehörte. Sie hatte ihre Fahrerlaubnis wegen Fahrens unter Drogeneinfluss bereits verloren. Die Fahrerin musste ihr Auto an Ort und Stelle stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Auf sie kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Missbrauchs von Ausweisdokumenten, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.