Früherer Ulmer Oberbürgermeister berät Baienfurt

Eigentlich geht es nur um elf, höchstens 15 Bauplätze, die im neuen Baienfurter Baugebiet Altdorfer Ösch vergeben werden können. Doch das Ganze muss so sozial und rechtssicher geschehen wie möglich, weshalb sich der Baienfurter Gemeinderat hochrangig beraten ließ. Der langjährige frühere Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner, Rechtsanwalt und inzwischen Mitarbeiter der Kundenbetreuung der Firma Baupilot (Maselheim), erläuterte die aktuelle Rechtslage und Rechtsprechung. Im September will die Gemeindeverwaltung den Gemeinderat Vergaberichtlinien vorschlagen. Danach sollen die Bauplätze vergeben werden. Baubeginn soll laut Bürgermeister Günter A. Binder 2021 sein.

Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser

Bauplätze im Schussental sind äußerst rar. Allein in Baienfurt hätten in den vergangenen zwei, drei Jahren rund 330 Interessierte nach einem Bauplatz gefragt, berichtete der Bürgermeister. Und diese Zahl steige ständig. „Wir können nicht besser beraten sein wie mit Herrn Gönner“, lobte Binder den Ulmer Ex-OB. Konkret geht es im Baugebiet Altdorfer Ösch, das am Baienfurter Ortseingang rechts der von Weingarten kommenden Straße liegt, um elf Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser. Eigentlich sind es aber bis zu 15 Bauplätze, weil bis zu vier Doppelhäuser möglich sind. Ein Bauplatz der Gemeinde ist für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Dieser soll im sogenannten Konzeptvergabeverfahren entwickelt und vergeben werden.

In einem Arbeitspapier schloss die Gemeindeverwaltung für die elf Bauplätze das Losverfahren wie auch das sogenannte Windhundprinzip („Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“) ausdrücklich aus. Das Höchstgebotsverfahren solle allenfalls in einen kleinen Teil der Bauplätze Anwendung finden.

„Allein die Ortsansässigkeit darf keine Bedingung sein“

Ivo Gönner wies darauf hin, dass es in einigen Gemeinden Rechtsverletzungen gegeben habe, die auch vom europäischen Gerichtshof verurteilt wurden. Bei aller Gestaltungsfreiheit dürfe allein die Ortsansässigkeit eines Bewerbers nicht zur Bedingung für die Vergabe eines Bauplatzes gemacht werden. Sozialkriterien wie auch ortsbezogene Kriterien müssten berücksichtig werden. Bei letzteren spiele beispielsweise auch ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder die Betreuung Schwerbehinderter in Familien eine Rolle.

Gönner betonte, man müsse allen Bewerbern sagen, wie ihre Bewerbung beurteilt werde. Überhaupt müssten alle Leitlinien transparent und für alle einsehbar formuliert werden. Weil die Vergabe der Bauplätze in nichtöffentlicher Sitzung erfolgen müsse, sei der Gemeinderat zur höchsten Verschwiegenheit verpflichtet. Er müsse die Daten der Bewerber „wie einen Augapfel hüten“, sagte Gönner. Nach der Vergabe müssen die Daten gelöscht werden. Bauträger sollen in Baienfurt nicht zum Zuge kommen, betonte die Gemeindeverwaltung. Die Bauplätze sollen ausschließlich an Privatpersonen zur Eigennutzung vergeben werden.

Letztes Baugebiet vor 14 Jahren erschlossen

Vor mehr als 14 Jahren wurde in Baienfurt das letzte Baugebiet, Briachhalde III, erschlossen. Die Nachfrage nach Bauplätzen war damals weit geringer als heute. Damals vergab die Gemeinde die Plätze nach einem Punktekatalog: Etwa 20 Prozent der Bauplätze wurden nach dem Höchstbietverfahren vergeben und vermarktet.

Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, Vergaberichtlinien zu erarbeiten. Losverfahren und Windhundverfahren sollen ausgeschlossen werden. Das Ganze sei, zog Bürgermeister Günter A.Binder, Bilanz, eine sehr anspruchsvolle Materie.