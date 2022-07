Flohmarkt in der Achtalschule – ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 1. Juni fand in der Achtalschule in Baienfurt ein Flohmarkt statt. Alle Kinder der Primarstufe spendeten Schätze aus ihrem Kinderzimmer. Nachdem alles auf Tischen verteilt war, ging es los. Die SchülerInnen stürmten begeistert durch das Schulhaus und schauten, was in den anderen Klassenzimmern zu finden war. Nach kurzer Zeit hatten die Spielsachen neue Besitzer gefunden.

Viele genossen die leckeren Kuchen, die von den Eltern der Klasse 1a gebacken worden waren. Dadurch konnten wir die überwältigende Summe von 1021 Euro an die Jacobi-Stiftung übergeben. In der Ukraine sind durch den Krieg Lebensmittel und Medikamente knapp. Kinder und Jugendliche sind gezwungen mit ihren Familien oder sogar alleine zu fliehen. Sie sollen möglichst bald wieder so etwas wie einen normalen Alltag erleben können.

Mit unserem Geld werden die Geflüchteten im Land und an der Grenze unterstützt. Dort gibt es Zufluchtsstätten und Häuser, in denen sie aufgenommen werden. Diese werden von der DON BOSCO Nothilfe Ukraine betreut.