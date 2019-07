Firmen können sich über künftige Herausforderungen informieren

Zehn Tage lang ist das „Popup Labor Baden-Württemberg“ in der Region Allgäu-Oberschwaben unterwegs. Nach Leutkirch (Digitales Zukunftszentrum, 17. bis 20. Juli) und Wangen (Rathaus, 23./24. Juli) macht das landesweites Förderprojekt des Ministeriums für Arbeit, Wirtschaft und Wohnungsbau am 25../26. Juli Halt am Rathaus von Baienfurt. Laut Vorschau haben Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter und Auszubildende von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups die Möglichkeit, an interaktiven Workshops und Vorträgen im Zusammenhang mit den Themen Digitalisierung, neuen Technologien, Geschäftsmodelle, Virtual Reality, Social Media und agile Organisationsformen kostenfrei teilzunehmen.

Möglich wurde die neuartige Form der Innovationswerkstatt durch eine erfolgreiche Förderantragsstellung des Digitalen Zukunftszentrums Allgäu-Oberschwaben gemeinsam mit der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg (WIR) und der Plattform Wirtschaftsvereine Oberschwaben-Allgäu (PWOA). Eine Virtual-Reality-Night (19. Juli, ab 18 Uhr) und ein Publikumstag zum Thema „Eine Reise in die Zukunft“ (20. Juli, 10 bis 15 Uhr, jeweils in Leutkirch) sind weitere Highlights der Veranstaltungsreihe, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Anmelden können sich interessierte Unternehmen über die Webseite des „Popup Labors Baden-Württemberg“ (www.popuplabor-bw.de).