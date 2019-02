Feminismus in Herrenunterwäsche

Erst mal klären, wo wir hier sind – Christine Prayon ist für alles gewappnet, denn „das Programm muss zum Ort passen“. Im Hoftheater trat die Kabarettistin mit ihrem Programm „Die Diplom-Animatöse“ auf.

Damit ist Christine Prayon schon seit neun Jahren unterwegs, das gibt sie eingangs zu. Aber sie hat verschiedene Varianten im Gepäck. „Baienfurt steht ja für …“ – ihr Gesicht formt ein großes Fragezeichen: „Ach, das wissen Sie ja selbst viel besser!“ Sie lebt in Stuttgart, da ist das einfacher: „Dort hat man sich getraut, nach 40 Jahren CDU dasselbe in Grün zu wählen. Wir erleben dort den Wandel von einer fahrradfeindlichen in eine autofreundliche Stadt.“ Und es ist nicht immer drin, was drauf steht: „Eine Paprika auf dem Grill ist von oben grün und von unten schwarz. Neulich in Tübingen habe ich eine gesehen, die hatte eine braune Kruste.“

Im grauen Kleid setzt sie sich auf einen Stuhl und rezitiert ihren „Scarlett-Schlötzmann-Zyklus“, sprich: Tagebuch-Eintragungen und Briefe von der Jugend bis ins späte Erwachsenenalter. Mitsamt einem „Frauenroman“, der die Banalität dieses Genres auf die Spitze treibt – um einen Atemzug später mit einer längere Abhandlung über Feminismus, Kapitalismus und deren Zusammenhänge zu brillieren. Dennoch leidet diese erste Hälfte unter einigen Längen.

So grau und statisch der erste Teil, so quietschbunt und lebendig der zweite: Christine Prayon erscheint als Drag Queen, singt ihre Version von „My Way“ und zieht sich aus. Bis auf die Herrenunterwäsche, mit Brusthaar-Toupet und einer roten Pappnase, die sie aus der Unterhose holt. In rasantem Tempo stirbt sie einen grandios schlecht gespielten Theatertod aufgrund eines von einem Gast erbettelten Salbei-Bonbons, flitzt von der Bühne und kommt im nächsten Kostüm zurück: In einer längeren Szene spielt sie sich als multiple Persönlichkeit, dazu Freunde, Kollegen, Nutella und Katze. Hier zeigt sich ihre Schauspiel-Ausbildung, inhaltlich changiert sie sehr schnell zwischen sinnfrei und sehr klug hin und her.

Zum Schluss gibt sie noch die bekannten Highlights: Durch schlichtes Rezitieren entlarvt sie einen Live-Text des Proll-Komikers Mario Barth als unfassbar dummes Gequatsche – der Badeanzug macht die Szene zudem sehr skurril. Glänzend auch ihre „Imitationsimitation“ von Carla Brunis Chanson samt Botox-Lachanfall – beides macht ihr so schnell niemand nach. Fazit: Die „Diplom-Animatöse“ hat etwas Intellektuelles hier, etwas Klamauk da, und ein paar Längen beiderseits – aber auch einige brillante Momente. Schönster Satz des Abends: „Wenn da eine Träne kullert, dann ist’s doch nur ein Aug‘, das pullert.“