Feinsilber für Otto Weiß und Toni Stärk

Die letzte Sitzung des 2014 gewählten Baienfurter Gemeinderats wurde überschattet von der Trauer über den Tod von Otto Weiß (72). Der Senior des Gemeinderats, der dem Gremium fast 40 Jahre lang angehörte, starb am 24. Juni. Posthum wurde er nun mit der Gemeindemedaille in Feinsilber geehrt, ebenso wie Toni Stärk, der dem Gemeinderat sogar schon seit 44 Jahren angehörte. So lange wie wohl kein anderer in der Geschichte der Gemeinde Baienfurt, die seit 1848 selbstständig ist. Vorher gehörte sie zu Baindt.

Otto Weiß (FWV), Toni Stärk (CDU) und Michaela Padent (FWV) hatten nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert. Alle übrigen Ratsmitglieder, die erneut zur Wahl antraten, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Günter A.Binder stellte in seiner Rede fest: „Wir haben gemeinsam viel bewegt“. Es sei eine sehr erfolgreiche Zeit gewesen. Man müsse als Gemeinderat schon ein bisschen Jurist, Bauunternehmer, Pädagoge und Psychologe sein. Binder erinnerte an große Projekte wie den Neubau der Grundschule, die Planung der Gemeinschaftsschule (die wegen dramatisch zurückgegangener Anmeldungen von Schülern vor kurzem gestoppt wurde), an die Planungen fürs Neubaugebiet Altdorfer Ösch und an das Zielabweichungsverfahren in Sachen Kiesabbau im Altdorfer Wald.

Michaele Padent war bisher eine von fünf Frauen im 18-köpfigen Baienfurter Gemeinderat, was einer Frauenquote von 28 Prozent entsprach. Nach ihrem Ausscheiden betrage die Quote nur noch 22 Prozent, hob Binder hervor. Padents Schwerpunkte im Gemeinderat seien die Vereinsförderung und die Finanzwirtschaft gewesen, sagte der Bürgermeister, der hervorhob, dass die Rücklage der Gemeinde mit über 21 Millionen Euro eine Rekordhöhe erreicht habe – und dies bei einer Null-Euro-Verschuldung. Michaela Padent gehörte dem Gemeinderat seit zehn Jahren an.

„Toni Stärk ist ein kommunalpolitisches Urgestein“, betonte der Bürgermeister. 1975 erstmals gewählt, achtmal wiedergewählt, sei er nach allem, was man wisse, der einzige in der Geschichte Baienfurts, der 44 Jahre als Gemeinderat amtierte. Binder lobte Stärks „freundliches, ausgleichendes Naturell“ und würdigte vor allem sein leidenschaftliches Engagement für Natur und Umwelt. Toni Stärk sei ein kommunaler Allrounder. „Sie haben sich um die Gemeinde Baienfurt sehr verdient gemacht“, stellte der Bürgermeister fest. Toni Stärk zeigte sich sichtlich bewegt. „Unsere Gemeinde steht so hervorragend da, dass man stolz sein kann“, sagte er. Stärk gedachte seines verstorbenen Kollegen Otto Weiß: „Unser Otto Weiß fehlt uns“.

Die Gemeindemedaille in Feinsilber für ihren Mann nahm Regina Weiß entgegen. Diese Medaille ist nach der Ehrenbürgerwürde die höchste Auszeichnung der Gemeinde. Baienfurt sei ein Teil seines Lebens gewesen, würdigte der Bürgermeister die Verdienste des Verstorbenen, der zehn Jahre lang auch zweiter stellvertretender Bürgermeister gewesen ist. Otto Weiß sei ein Voll-Blutkommunalpolitiker gewesen, nicht nur Vertreter der Landwirtschaft, sondern auch engagiert in Sachen Schule und auf vielen anderen Gebieten. Auch die Fraktionschefs der Freien Wähler und der CDU, Richard Birnbaum und Artur Kopka, würdigten die Verdienste der drei Ratsmitglieder und überreichen, wie der Bürgermeister, Geschenke. Stehend gedachte der Gemeinderat seines verstorbenen Seniors.