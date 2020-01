Fehlalarm in Baienfurter Lagerhalle

Ein Brandalarm in einer Lagerhalle war der Grund dafür gewesen, warum die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann in den Baienfurter Nordwesten ausgerückt ist. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen kamen, war der Alarm laut Pressemitteilung der Polizei noch aktiv. Anwesende Mitarbeiter der betroffenen Firma standen bereits im Freien. Einen Barnd konnte die Feuerwehr nirgends entdecken. Trotzdem war die Sprinkleranlage aktiv und flutete den betreffenden Teil des Gebäudes mit Wasser, das von den Wehrmännern später abgepumpt werden musste. Warum der Brandmelder ausgelöst hatte, blieb ungeklärt.