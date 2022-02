Fasnet in Fut la Boi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der aktuellen Lockerungen der Coronavorgaben konnten auch in Fut la Boi (= Baienfurt) doch noch weitere Fasnetsveranstaltungen durchgeführt werden.

Bereits am Gumpigen Donnerstag wurden nach den Kindergärten und der Grundschule noch das Rathaus befreit. Der Bürgermeister Günter A. Binder wurde wieder in den Urlaub geschickt. Die Narren haben die Macht in Fut la Boi übernommen. Nach einem gemütlichen – natürlich unter Coronavorgaben durchgeführten – Umtrunk in der Gemeindehalle wurde bereits um 14 Uhr der Narrenbaum gestellt. Zu diesem öffentlichen Ereignis kamen tatsächlich auch zahlreiche Baienfurter.

Mit Hilfe von Rhythmen der Narrenkapelle und der Schussagugga wurde der (Christ)Baum rasch entastet und zu einem Narrenbaum umfunktioniert. Vielen Dank auch an den Bauhof, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei.

Am Bromigen Freitag ging es in kleiner Gruppe zum Haischebrauch: Schnorren als Clo(w)ns in Fut la Boi! Dieser Brauch führt eigentlich zum Kauf von Pralinen, Würstle, Orangen etc. für den Kanonenwagen. Wir sind guter Dinge, dass dieser 2023 wieder durch den Ort fahren darf.

Am Fasnetssamstag konnten wir – ohne Werbung – durch den Ort ziehen und etwas Stimmung verbreiten. Am Fasnetssonntag wurde gemeinsam mit den Baindter Rasplern eine Narrenmesse in Baindt veranstaltet.

Am Fasnetsmontag schnauften wir dann einfach mal kurz durch und begruben die Fasnet am Fasnetsdienstag wieder. Henkerhaus – lass d'Narre raus.