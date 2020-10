Fahrer verursacht 2000-Euro-Schaden

Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro hat zwischen Montag und Mittwoch ein bislang unbekannter Fahrer an einer Leitplanke und auf einer Grünfläche in der Niederbieger Straße in Baienfurt verursacht.

Wie die Polizei berichtet, war der Spurenlage zufolge mutmaßlich ein Mercedes Benz 190E nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte hierbei die Leitplanke gestreift. Nach dem Unfall war der Fahrer weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Mercedes, der mit grauer oder silberner Plastikverkleidung versehen sei, dürfte auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein.

Die Polizei Weingarten bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 0751 / 8036666.