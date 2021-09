Erster Heimkampf für KG-Ringer

Baienfurt (sz) - Ein Stück sportliche Normalität soll am Samstag wieder in die Kampfarena in der Baienfurter Sporthalle einziehen. Nach dem Auswärtserfolg in Aichhalden geht es für die KG-Ringer im ersten Heimkampf gegen den Aufsteiger vom SVG Nieder-Liebersbach (ab 20 Uhr).

Allerdings kann die sportliche Leitung keine Rückschlüsse über die Stärke der Gästemannschaft ziehen, da der Wettkampf in der vergangenen Woche ausfallen musste. Gegenüber der Aufstellung im Kampf gegen Aichhalden wird sich bei der KG voraussichtlich nichts Wesentliches ändern. Natürlich hofft man, dass sich rechtzeitig die verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle vom vergangenen Wochenende lichten. Auf jeden Fall will man vor heimischer Kulisse der von anderen Vereinen aufgebürdeten Favoritenrolle, gerecht werden.

Im Vorkampf trifft die KG II auf die VfK Eiche Radolfzell. Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende sollten einige Stammkräfte, die urlaubs- und krankheitsbedingt fehlten, wieder mit an Bord sein, damit die Auswärtsniederlage zu Hause wieder wettgemacht werden kann. Los geht es um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr.