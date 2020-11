Erneut brennt es auf früherem Industriegelände

Die Feuerwehr Baienfurt ist am Montag zum wiederholten Mal zu einem Brand auf dem ehemaligen Industriegelände in der Niederbiegerstraße gerufen worden. In einer Pressemitteilung vom Dienstagabend berichtet die Feuerwehr, dass die Einsatzkräfte am Montag gegen 18.35 Uhr mit dem Stichwort „Brand in Industrie- und Gewerbebau“ alarmiert worden waren.

Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort auf dem abgelegenen Industriegelände sei das Feuer von der Straße aus sichtbar gewesen. Vor Ort schickten die Feuerwehrleute sofort einen Angriffstrupp mit einem C- Rohr ins Innere des Gebäudes. Ein Sicherungstrupp stand bereit.

Laut Pressemitteilung brannte Unrat und Holz auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern. Doch die eingeleitete Brandbekämpfung zeigte schnell Erfolg, sodass der Einsatzleiter schon nach kurzer Zeit „Feuer aus“ meldete.

Die Feuerwehr Baienfurt war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, darunter zwei Löschfahrzeuge, vor Ort. Ebenfalls am Einsatzort waren das Deutsche Rote Kreuz Baienfurt-Baindt sowie die Polizei.