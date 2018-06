Erich Jerg wird Samstag 85 Jahre alt

Der Ehrenobermeister der Fachinnung für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik Konstanz-Oberschwaben-Ulm, Erich Jerg aus Baienfurt, blickt auf eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle des Handwerks zurück. Wie aus einer Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft hervorgeht, feiert er am 2. Juni seinen 85. Geburtstag.

1969 übernahm Jerg das Amt des Obermeisters der Uhrmacher-Innung Oberschwaben und leitete 34 Jahre lang die Geschicke seiner Innung, heißt es in der Meldung weiter. In dieser Zeit war er maßgeblich an zwei erfolgreich durchgeführten Fusionen mit der Ulmer und der Konstanzer Fachinnung beteiligt. Er übte sein Ehrenamt mit vollem Einsatz zum Wohle seines Handwerks sowie des Gesamthandwerks aus. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz und seine Verdienste um sein Handwerk wurde er von seinen Innungsmitgliedern im Jahre 2003 einstimmig zum Ehrenobermeister ernannt.

Nimmt auch heute noch Anteil am Innungsgeschehen

Im Laufe all dieser Jahre ließ Jerg sein Herzblut sowohl in die Innungsarbeit als auch in die Ausbildung des Berufsnachwuchses fließen und nimmt auch heute am Innungsgeschehen teil. Gerne erinnern sich seine Kollegen an die Aktivitäten auf der Oberschwabenschau, die Aktionstage der Innung sowie insbesondere die zahlreichen Fort- und Weiterbildungsseminare zu allen wichtigen Bereichen des Uhrmacherhandwerks. Er unterstrich stets, dass es für die Fachgeschäfte von besonderer Wichtigkeit sei, neben einer fachkundigen und individuellen Beratung sowie einer ansprechenden Dekoration die Sortimentsgestaltung auf die jeweilige Kundenstruktur noch stärker auszurichten. Diese verstärkten Bemühungen würden, so betonte er laut Pressemitteilung immer wieder, nicht nur dem veränderten Kundenverhalten, sondern auch der Notwendigkeit Rechnung tragen, sich von den „Handelsgiganten“ und verschiedensten Vertriebssystemen klar abzugrenzen.

Mehrfach mit Ehrenurkunden ausgezeichnet

Für seine verdienstvolle Arbeit erhielt Erich Jerg 1985 das Handwerkszeichen mit vergoldetem Mittelfeld der Handwerkskammer Ulm. Mit Ehrenurkunden der Handwerkskammer Ulm wurde er 1981, 1984, 1989, 1995 und 2003 ausgezeichnet. Er wurde 1999 mit der silbernen und 2007 mit der goldenen Ehrennadel der Handwerkskammer Ulm geehrt. 2003 erhielt er das goldene Ehrenzeichen des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik.