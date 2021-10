Erfolgreiche Azubi-Filiale in Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 06. bis 10. September 2021 übernahmen neun Auszubildende der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG eigenverantwortlich die Leitung der Filiale in Baienfurt. Nach einer erfolgreichen Woche voller neuer Erfahrungen und Verantwortungen mussten die Nachwuchsbankerinnen und Nachwuchsbanker am Freitag die Geschäftsstellenschlüssel schweren Herzens wieder an den eigentlichen Geschäftsstellenleiter Gerd Woserau übergeben. Die jährliche Azubi-Filiale ist ein fester Bestandteil im Ausbildungsplan der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG. Dabei wartet ein vielfältiges Aufgabenspektrum auf die Auszubildenden: „Schon früh morgens haben wir alles für den Kundenverkehr vorbereitet“, berichtet Carolin Grieb, die gemeinsam mit Bettina Panzer die diesjährige Leitung der Azubi-Filiale übernahm. Neben dem regulären Kundengeschäft am Schalter wurden auch umfassende Beratungen geführt. Sowohl Beratungen zu allgemeinen Kontoangelegenheiten als auch das Thema Online-Banking waren sehr gefragt. „Vor allem das positive und konstruktive Feedback unserer Kundinnen und Kunden nach jeder Beratung gab uns ein gutes Gefühl für unsere Arbeit“, zieht Cao Nguyen ein Fazit. Um die Kundinnen und Kunden täglich auf dem Laufenden zu halten, waren die Auszubildenden auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Jeden Tag wurden Berichte über neue Erfahrungen in der Azubi-Filiale veröffentlicht. „Die Azubi-Filiale war wieder ein voller Erfolg. Wir schauen auf eine gelungene Woche mit vielen neuen Eindrücken für unsere Auszubildenden zurück“, betont Personalleiterin Vera Waldvogel stolz. Auch Vorstandssprecher Arnold Miller zeigt sich begeistert und resümiert positiv: „Unsere Auszubildenden bekommen eine große Verantwortung übertragen. Das zeigt, welch hohes Vertrauen wir in unsere Nachwuchskräfte setzen. Auch in diesem Jahr haben sie das Vertrauen voll zurückgezahlt.“