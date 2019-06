Emma Bohmeier ist die beste Ringerin des Tages

Beim Hermann-Ursella-Turnier in Mäder (Vorarlberg) ist der Baienfurter Ringernachwuchs im freien Stil mit 15 Ringern aufgetrumpft. Bei diesem Topevent mit 174 Teilnehmern war etwa der aktuelle österreichische Jugendmannschaftsmeister SK Voest Linz dabei. Aber auch aus der Schweiz sowie aus Deutschland und Ungarn – mit den Vereinen SC Vasas Budapest und dem Györi Atlètikai Club – waren Ringer am Start. Die die Baienfurter Jugendringer wurden hinter Linz und dem RC Oberriet/Grabs Dritter in der Mannschaftswertung. Emma Bohmeier wurde mit den meisten technischen Punkten als beste Tagesringerin ausgezeichnet.

Bei den Schülern A (Jahrgang 2004 – 2006) lieferte William Lehn in der Klasse bis 38 kg eine überzeugende Leistung ab. Konzentriert im Finale bezwang er den Ungarn Karaly Barath von Vasas Budapest. Noah Baur (bis 38 kg) und Collin Buchkamer (bis 57 kg) wurden Vierter. Otto Bohmeier wurde in der wahrscheinlich am stärksten besetzten Gewichtsklasse (bis 43 kg) Sechster.

Bei den Schülern B stand Samuel Rothweiler in der Gewichtsklasse bis 26 kg ganz oben auf dem Treppchen. Eine überzeugende Leistung bot Ruwen Hund (bis 32 kg), der erst im Finale gegen Hamzat Soltikhanov vom SK Vöest Linz verlor. Oskar Härdtner (bis 35 kg) musste sich dem zwei Jahre älteren Budapester Tovolgyi Marcell geschlagen geben, das kleine Finale um Platz drei gewann er allerdings überlegen. Ebenfalls Dritter wurde Anes Qullumi (bis 54 kg). Bei den Schülern C überzeugte Ari Krasniqi (bis 26 kg) als Dritter. Knapp am Podest vorbei schrammten Leon Kohler (bis 25 kg) und Jona Rothweiler (bis 28 kg) mit Platz vier. Robert Flat (bis 25 kg) wurde Fünfter.

An ihre überzeugenden Leistungen der vergangenen Turniere knüpfte Emma Bohmeier an. Bohmeier wurde Siegerin in ihrer Gewichtsklasse (bis 28 kg) und zudem als beste Tagesringerin ausgezeichnet. Samira Schiller (bis 45 kg) schloss das Turnier auf dem fünften Platz ab, Florine Blumer (bis 54 kg) schaffte mit einem Sieg im letzten Kampf noch den zweiten Platz.