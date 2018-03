Ellenlange Sitzungen

Gemeinderäte in Baienfurt müssen viel Zeit und Geduld investieren. Die beiden letzten öffentlichen Gemeinderatssitzungen begannen gegen 18 Uhr und endeten erst nach 23 Uhr – und das ohne Pause. Und vorher fanden schon nichtöffentliche Sitzungen statt. Das sei sehr anstrengend, kritisierte beispielsweise Werner Fürst, Gemeinderat der CDU-Fraktion.

Wenn man seinen Dienst am Morgen gegen sieben Uhr beginne – Fürst ist Konrektor der Achtalschule – und um 23 Uhr immer noch im Gemeinderat sitze, lasse die Aufmerksamkeit nach, kritisierte Fürst und beklagte zu lange Diskussionen, die dann doch einstimmig endeten. Vergeblich hatte sich Bürgermeister Günter A.Binder bemüht, die Sitzung zu straffen. Als auf der Rednerliste noch mehrere Gemeinderäte standen, fragte er beispielsweise in die Runde, ob denn noch neue Gesichtspunkte zur Sprache kämen. Das wurde bejaht, und so redeten alle, doch wirklich Neues sagten sie nicht. Das zeigte sich vor allem in der Februar-Sitzung, als die meisten Fraktionssprecher ellenlange Haushaltsreden hielten und schier pausenlos Fakten und Zahlen wiederholten, die längst bekannt sind. Das wirkt auch abschreckend auf die Besucher der Sitzungen, die meist schon in der Halbzeit nach Hause gehen