Polizeibeamte des Verkehrsdienstes haben am Montagvormittag in der Waldseer Straße nicht schlecht gestaunt, als vom Dach eines vorausfahrenden Lastwagens mehrere Eisplatten auf die Straße fielen, so der Polizeibericht.

Sie untersagten dem 45-jährigen Lkw-Fahrer kurzzeitig die Weiterfahrt.

Erst nachdem er das Eis vom Dach entfernt hatte, durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.