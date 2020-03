Einer, der versucht, die Zeit festzuhalten

Er ist ein hervorragender Zeichner, dem gegenständlichen Menschenbild verpflichtet. Freilich stellt der in Weingarten lebende Künstler Martin Tag (50), seit vielen Jahren Kunsterzieher am Ravensburger Albert-Einstein-Gymnasium, seine Sujets keineswegs so dar, wie sie ein konventioneller Fotograf sehen mag. Martin Tag geht einen ganz anderen, ganz eigenen Weg. Grundlage seines künstlerischen Schaffens sind digitale Bilder, die er nicht einfach abzeichnet, sondern in künstlerischer Freiheit aus zum Teil ungewohnter Perspektive ganz ungewöhnlich präsentiert: Wie bewegt sich ein Mensch, wie eine Gruppe? Das alles lässt sich sehen in einer Ausstellung, die am Freitagabend in der Baienfurter Rathaus-Galerie eröffnet wurde.

Rund 70 Besucher kamen, trotz der allgegenwärtigen Coronavirus-Gefahr, die auch dazu führte, dass die Gemeinde Baienfurt in ihrem Rathausfoyer ein Desinfektionsgerät installiert hat, wie Bürgermeister Günter A.Binder kundtat. Kunst, bemerkte Binder, gehöre eigentlich nicht zum Kerngeschäft einer Kommune. Doch sei es der Gemeinde Baienfurt wichtig, Talente zu fördern. Und deswegen werde es auch in diesem Jahr wieder vier Rathaus-Ausstellungen geben. Kunst ermutige „uns zu neuem Denken und unkonventionellen Handeln“, fand der Schultes. Er dankte besonders der Kuratorin Dorothée Schraube-Löffler sowie dem Percussionsensemble des Musikvereins und seinem Leiter Thomas Kramer, das für seine fulminanten Auftritte sogar Bravo-Rufe erntete.

Eigentlich verdiente es die Rede des Laudators Hans-Ludwig Schubert, des Gatten der Baienfurter Malerin Maria Niermann-Schubert, komplett veröffentlicht zu werden. Selten kommt es vor, dass ein Laudator derart gescheit und verständnisvoll Kunstwerke zu erklären vermag, unprätentiös und in allgemein verständlicher Sprache. Dabei ist Schubert kein Kunsthistoriker, sondern Techniker und Computerfachmann und führender Mitarbeiter eines einschlägigen Ravensburger Unternehmens.

Seit 13 Jahren, seit Martin Tag von Berlin – das ihm zu voll, zu laut und in der Kunst zu unübersichtlich gewesen sei – nach Oberschwaben übersiedelte, kennen sich die beiden. Martin Tag, in Detmold geboren, hat in Berlin Kunst studiert, zuletzt als Meisterschüler von Hans-Jürgen Diehl, einem Berliner Realisten, der einer Art Neuer Sachlichkeit zugeordnet wird.

Als Vorlagen für seine zum Teil sehr kleinformatigen Bilder – sogar das Format 15x15 Zentimeter kommt immer wieder vor –, dienen dem Künstler digitale Fotos, die er oft sogar nur mit einem Handy aufnimmt. Sie sind ihm in der Regel nur Inspirationsquelle.

Die Bilder – Schubert sprach von digitalen Realitäten, eine, wie er fand, eigentlich unsinnige Bezeichnung – halten oft ganz und gar ungewöhnliche Positionen des Menschlichen fest, Straßenszenen, Einzelporträts. Da gibt es Bildausschnitte, die den Betrachter ein neues Sehen lehren. Martin Tag zeichnet seine Fotos nicht einfach ab, der 50-Jährige macht sie dynamisch und lebendig, wie Schubert feststellte.

Und hier kommt ein ganz anderes Element ins Spiel, die Zeit, die festzuhalten eigentlich niemandem gelingt, weil wir alle sterblich sind. Der Künstler versucht es dennoch. Nochmals Hans-Ludwig Schubert: „Martin Tag ist ein Zeitfänger. Er hält Zeit fest, lässt sie einfach stehen bleiben, definiert durch die Belichtungszeit seiner Kamera und durch die von ihm gewählte Perspektive“. Ein Thema, das durchaus geeignet wäre für ein philosophisches Kolloquium.

71 Bilder präsentiert Martin Tag im Baienfurter Rathausfoyer, die meisten jüngeren Datums. Selten ist erkennbar, um wen es sich da handelt, in mindestens einem Fall aber schon. „F.M.“ lautet der Titel eines eindrucksvollen Blattes. Es entstand nach einem Foto des CDU-Kandidaten für die AKK-Nachfolge Friedrich Merz und zeigt einen nachdenklichen, geradezu zerknirscht wirkenden Politiker, wie ihn die Öffentlichkeit sonst kaum kennt.

Man sollte sich viel Zeit nehmen für diese Ausstellung, die Dorothée Schraube-Löffler kuratiert und geschickt gehängt hat.