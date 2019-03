Eine tote Leiche in Fut la boi

Eine tote Leiche im Keller, mehrere verschwundene Vereinsvorstände und ein sehr prominenter Ehrengast beschäftigten die Besucher des Zunft- und Bürgerballs in der Gemeindehalle in Fut la boi, außerhalb der tollen Tage auch als Gemeinde Baienfurt bekannt. Schon im vergangenen Jahr war während der fünften Jahreszeit ein Wohnbauprojekt in der Ortsmitte per Plakat als Neubau eines neuen Polizeipräsidiums beworben worden. Wie wichtig jedoch die Präsenz der „Bolizei“ für das Schussental ist, das erlebte das närrische Publikum auf unterhaltsame Weise.

Nach einem feuchtfröhlichen Ehrenabend erwachten Zunftmeister Thomas Kohler und der Vorsitzende des Musikvereins Richard Birnbaum frühmorgens ziemlich verkatert und mit einer rechten Stinkesocke an der Bushaltestelle Achtalschule – just in dem Moment, als die Zeitungsjungs die neuste Extra-Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ an die Haushalte verteilen wollen. Die Schlagzeile macht fassungslos, ist da von einem Mord in der beschaulichen Gemeinde und einem verschwundenen Bürgermeister zu lesen.

Reinigungskraft Anna vermisst schmerzlich ihren „schnuggeligen“ Bürgermeister nach dem Ehrenabend und lästert dabei ein bisschen über den Personalwechsel im Rathaus, bei dem nicht einmal die Namensschilder schnell genug ausgetauscht werden können und so die Atmosphäre im Verwaltungsgebäude so eisig bleibe, dass sogar das Putzwasser gefriere. Auch die Planung eines weiteren Kreisverkehrs und eines weiteren Discounters, die voraussichtliche Schließung des Spiel- und Schreibwarengeschäftes mit seinem ganz besonderen Flair, ein Eroscenter mit eingesessenem und renommiertem Friseur als Kooperationspartner für Intimfrisuren, Mahagoni im Rathaus statt Gehaltserhöhungen und Feuerwehreinsätze ohne Kommandant beschäftigen die Putzfrau.

Doch in der Zwischenzeit verschwindet die Leiche, die international berühmte Detektivin Miss Marple reist aus Großbritannien nach Ravensburg an und wird von da aus nach Fut la boi geschickt, um die Verwirrungen zu entwirren und in alle Richtungen zu ermitteln. Zum Glück gibt es da Geh- und Radwege, denn wäre sie von Bergatreute nach Baienfurt gelaufen, … Als sie die beiden verkaterten Vereinsvorstände in der morgendlichen Dämmerung entdeckt, beginnt sie sofort alle Fakten und Hintergründe zu durchleuchten: „Isn’t it?“

Für zusätzliche Verwirrung sorgen vier Ehefrauen

Hausmeister „Salmeh“, der mit viel Eifer für Ordnung und Sauberkeit im und ums Rathaus sorgt, hat ein paar Probleme mit der Personenbeschreibung des verschwundenen Bürgermeisters. Gesucht wird nämlich der radfahrende G.-Bürgermeister mit einem geschätzten Körpergewicht zwischen 50 und 100 Kilogramm, der ungefähr viereinhalb Kugelschreiberlängen groß ist. Für zusätzliche Verwirrungen sorgen die Geständnisse von vier Ehefrauen, die ihre Ehemänner mit deren Hobbys und den dazu gehörigen Ehrenämtern als Vorstände teilen mussten.

Doch Ende gut –alles gut. Die tote Leiche lebt, die verschwundenen Vereinsvorstände tauchen wieder auf, das dem Ehrenabend folgende Marktplatzfest kann vergnügt gefeiert werden und Miss Marple kann nach erfolgreich gelöstem Kriminalfall wieder abreisen und oberschwäbische „Times“ kann sich wieder neuen aktuellen Meldungen zuwenden.

Lediglich das Publikum hat mit den Nachwirkungen des spannenden Krimis zu kämpfen. Schließlich werden der Muskelkater in den Lachmuskeln und das von Lachtränen verschmierte Make-up sicherlich noch einige Tage anhalten. Die Narrenzunft hat es wieder einmal geschafft, mit ihrem bunten Programm auch den diesjährigen Zunft- und Bürgerball zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen, bei dem kommunale Ereignisse mit einem Augenzwinkern betrachtet und mit viel Musik vermischt werden. Ähnlichkeiten mit realen Gegebenheiten und Persönlichkeiten sind natürlich – wie immer in der Fasnet – rein zufällig beabsichtigt.

Der Zunft- und Bürgerball ist mit seinem Programm, das Theater, Gesang und Tanz in einer durchgängigen Handlung vereint, nicht nur in der Region etwas Besonderes, sondern auch ein Zeichen gelebter und engagierter Gemeinschaft innerhalb einer harmonischen Gemeinde. Wer mehr Fut al boi erleben möchte, ist beim Narrensprung am Fasnetssamstag herzlich in der närrischen Gemeinde willkommen.