Eine spannende Schlussphase steht bevor

Zwei Kampftage vor dem Saisonende könnte es noch ganz schön eng werden für die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt. Zwar ist die KG noch Tabellenführer, doch an die Meisterschaft wollen die Verantwortlichen noch nicht denken. Am Samstag kommt mit dem AV Sulgen eine Mannschaft, die für jeden Gegner gefährlich werden kann.

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein in der aktuellen Situation: Der Verfolger VfL Neckargartach liegt der KG punktgleich (20:4) im Nacken, und auch der AV Sulgen hat mit 17:7 Zählern (wiederum punktgleich mit der SG Weilimdorf) zumindest noch eine theoretische Chance auf den Titel. Paralell empfangen die Neckargartacher am Samstag den TSV Ehningen, bei dem die KGler nächsten Samstag noch antreten müssen – die Neckarstädter gastieren dann bei der SG Weilimdorf. Sulgen absolviert am letzten Kampftag mit der Heimpartie gegen Absteiger SV Dürbheim wahrscheinlich das leichteste Programm.

Vor diesem Hintergrund hat der innere Mannschaftszirkel der Baienfurter indessen klar Position bezogen, was stellvertretend Vize-Vorstand Marcel Bolduan wie folgt formuliert: „Wir sind alle an Bord, zu allem entschlossen und es wird alles gegeben.“ Zum einen, weil jeder im Kader motiviert sei, die an sich gut verlaufene Saison zu toppen, und andererseits, um dem heimischen Publikum einen spannenden und hoffentlich erfolgreichen Abschluss zu bieten.

Vor der Baienfurter Fankulisse haben die Liga-Konkurrenten mittlerweile einen gehörigen Respekt. Wenn die Fanblocks wie eine Wand stehen und ihren auf jeden KG-Akteur spezifisch zugeschnittenen Gesang intonieren, kann das einem Insider schon eine Gänsehaut über den Rücken treiben.

Die Bezirksliga-Truppe der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt II trifft am Samstag um 18.30 Uhr im letzten Heimkampf auf den StTV Singen. (hs)