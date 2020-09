Eine Perle für Baienfurt, die fünf Millionen Euro kostet

Neben dem Neubau des dringend benötigten Kindergartens Pinocchio plant die Gemeinde Baienfurt ein zweites Millionen-Projekt: den Neubau des Sportheims Achperle. Am Kindergarten wird bereits gebaut, die neue Achperle befindet sich aber noch im Stadium der Planung. Beide Projekte werden unterm Strich wahrscheinlich etwa gleich viel kosten: jeweils um die fünf bis sechs Millionen Euro. Der Architekt der neuen Achperle und Gewinner des Architekten-Wettbewerbs, Professor Hans Ulrich Kilian aus Stuttgart, präsentierte dem Baienfurter Gemeinderat nun die überarbeiteten Pläne. Überraschenderweise meldeten mehrere Gemeinderäte Bedenken wegen der Kosten an, dennoch billigte das Gremium fast einstimmig die weitere Planung.

Das Sportheim Achperle verdient seinen schönen Namen Perle schon lange nicht mehr. Seine Bausubstanz ist marode, weshalb der Gemeinderat sich für einen Neubau entschieden hat. Für die Sportgemeinde Baienfurt und ihre Abteilungen Fußball, Tennis, Turnen, Leichtathletik, die das Heim seit vielen Jahren nutzen, ist die gemeindeeigene Anlage unverzichtbar.

Wie groß das Interesse der SG-Abteilungen am Neubau ist, zeigte sich auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung, an der mehrere Dutzend zumeist junger SG-Mitglieder und Fans teilnahmen und positive Stellungnahmen zur Planung Professor Kilians zum Teil lautstark quittieren. Kilian hat seine Pläne mit den Vertretern der Sportgemeinde abgestimmt. Baureif, so hieß es in der Ratssitzung, seien die Pläne aber noch nicht, auch noch nicht zur Genehmigung beim Landratsamt Ravensburg eingereicht. Und über die Frage einer Projektsteuerung ist ebenfalls noch nicht entschieden.

Schätzpreis von 4,558 Millionen Euro für den Neubau

Kilian plant nun, das Gebäude samt Terrasse zur Wolfegger Ach hin zu drehen, wegen der Sonneneinstrahlung, aber vor allem auch wegen des Schutzes der Anlieger in der Breite Straße vor Lärm. Voraussagen, wie teuer das Gebäude am Ende wird, sind schwierig, besonders auch, weil die Ingenieursgewerke planerisch noch nicht erfasst sind, wie der Architekt betonte. Kilian nannte einen Schätzpreis von 4,558 Millionen Euro für den Neubau, seine Erschließung und für technische Anlagen. Er gehe davon aus, dass diese Kosten bis zum Jahre 2021 voraussichtlich nicht weiter steigen werden. Noch nicht darin enthalten seien die Kosten für das Herrichten des Gebäudeumfelds bis zur Breite Straße, wofür Kilian mit rund 204 000 Euro rechnet. Nicht enthalten seien auch die Kosten für das Verlegen des Tennisplatzes, was aber eventuell gar nicht notwendig sei. Mindestens fünf Millionen Euro dürfte die neue Achperle also schon kosten.

Obwohl der Gemeinderat die Planung schon im November vergangenen Jahres grundsätzlich gebilligt hatte, meldeten mehrere Ratsmitglieder jetzt Bedenken an, vor allem wegen der Kosten des Daches. Kilian plant eine Art Tonnendach, nur flacher und begehbar. Schöne, herausragende, aber möglicherweise teure Architektur. Eben dies, schon vom Architekten-Wettbewerb her bekannt, führte nun im Gemeinderat zu einer grundsätzlichen Debatte. Christof Kapler (CDU) fand, das geplante Dach sei zwar architektonisch schön, aber teuer. Er plädierte für eine einfachere Lösung. Ein Flachdach also? Seine Fraktionskollegin Andrea Arnhold wurde deutlicher. „Was kostet dieses aufwändige Dach mehr als beispielsweise ein Satteldach“, wollte sie von Professor Kilian wissen. Die Gemeinde Baienfurt habe schließlich andere Projekt „noch und nöcher“. Und Kilian habe zwei Jahre Zeit gehabt und keine einzige Zahl für eine billigere Lösung genannt. „Die Sportler brauchen dieses teure Dach nicht“, fand Arnhold. Kilian antwortete, vom Geld her dürfe man von einer anderen Dachform keine Wunder erwarten, aber man könne das natürlich ausrechnen.

„Wir versuchen, die Kosten im Auge zu behalten“

Auch Marga Fischer (G+U), selbst Architektin, fragte: „Können wir uns das noch leisten?“ Sie erinnerte an die Kiga-Planung und sagte, man müsse langfristig denken. CDU-Fraktionschef Artur Kopka hingegen lobte den Architekten. „Ihre Präsentation ist Champions-League“. Wie auch Richard Birnbaum, Sprecher der Freien Wähler, riet Kopka: weitermachen mit der Planung und die Förderanträge stellen. Brigitta Wölk, die SPD-Sprecherin, ärgerte sich sichtlich über die Bedenkenträger. Schließlich sei die Planung vom Gemeinderat früher schon abgesegnet worden. „Machen wir doch einfach weiter“, forderte sie das Gremium auf. Riesenbeifall im Publikum. Torsten Thoma (G+U) glättete schließlich die Wogen. „Wir versuchen, die Kosten im Auge zu behalten, damit sie uns nicht davonlaufen. Wir ziehen das durch“. Er plädierte dafür, auch eine Entwurfsplanung für die Neugestaltung der Wolfegger Ach in diesem Bereich zu machen. Sein Fraktionschef Uwe Hertrampf sagte, im Prinzip sei er auch fürs Weitermachen. Wegen der Kosten habe er aber Bauchschmerzen. Die Kosten müsse man gegenüber der Bevölkerung verantworten. Man müsse einsparen.

Bürgermeister Günter A. Binder betonte, eine Projektsteuerung benötige die Gemeinde erst, wenn es um die Umsetzung geht. Bei den Außenanlagen könne man aber Kosten einsparen. Unter starkem Beifall der SG-Fans sagte Binder: „Wir müssen was tun. Wir müssen die Planung zu Ende bringen, so oder so“. Zudem gebe es für den Sportstättenbau derzeit so hohe Zuschüsse wie noch nie. Architekt Kilian bemerkte, er halte dieses Projekt für zu klein für eine Projektsteuerung.