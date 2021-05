Eine Gruppe hat bei Baienfurter Getränkemarkt randaliert

Drei mutmaßlich jugendliche Täter haben auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Baienfurt randaliert. Sie schlugen am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr mit einem Holzpfahl auf die Scheiben eines Unterstandes für Einkaufswagen ein, wie die Polizei berichtete. Die Gruppe sei dabei beobachtet worden. Vermutlich dieselbe Gruppe war einer Streifenwagenbesatzung schon kurz zuvor aufgefallen und konnte wenig später noch einmal aufgespürt und kontrolliert werden. Einer der Jugendlichen hatte Marihuana dabei. Ob die Gruppe tatsächlich auch für die Sachbeschädigung am Getränkemarkt verantwortlich ist, wird noch ermittelt.