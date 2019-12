Eine Grüne Agenda für Baienfurt

Klima- und Umweltschutz sind Themen, die alle angehen (sollten). Wo, wenn nicht in den Gemeinden, vor Ort, sollte also damit begonnen werden? Uwe Hertrampf, Sprecher der Fraktion der Grünen und Unabhängigen (G+U) im Baienfurter Gemeinderat, hat in der letzten Ratssitzung des Jahres einen acht Punkte umfassenden Katalog von „Wünschen“ zu diesem Thema vorgetragen. Sie reichen von einer Photovoltaik-Offensive bis zum Radverkehr. Eine Art Grüner Agenda.

Baindt, Baienfurt und Berg könnten mit dem Potenzial an Solarstrom auf den Dächern die Energiewende zu 100 Prozent schaffen, zitierte Hertrampf den Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg, Walter Göppel. Der G+U-Sprecher, der übrigens formell nicht einmal Mitglied der Partei der Grünen ist, aber entschieden deren Ziele vertritt, plädierte für einen lokalen Solaratlas und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen auf Gemeindeflächen und Gemeindebauten sowie Privathäusern. Uwe Herrtampf setzt sich für ein Kataster für Ausgleichsflächen und Ökopunktflächen, für ein Biotop sowie ein Konzept für ein Starkregen-Management ein – nach dem Beispiel der Gemeinden Berg und Baindt.

Die Gemeinde Baienfurt sollte sich außerdem an der Offensive der Caritas „herein“ zur Vermietung leerstehenden Wohnraums beteiligen. Wie in Ravensburg und Weingarten tritt die Caritas dabei als Zwischenmieter auf. Besonders wichtig ist dem G+U-Sprecher auch der Radverkehr und hier vor allem der geplante Radweg Baienfurt-Bergatreute. Hertrampf schlug vor, die Leiterin der Baienfurter Bauverwaltung, Anja Lenkeit, zugunsten der Themen Klimaschutz und Biodiversität von anderen Aufgaben zu entlasten.

Die „Wünsche“ des G+U-Fraktionschefs blieben im Gemeinderat zunächst undiskutiert. Dies wird wohl erst in der Haushaltsdebatte Anfang des neuen Jahres geschehen. Die G+U, die bei der Kommunalwahl 2019 einen Sitz dazugewann und nun im 18-köpfigen Gemeinderat über fünf Mandate verfügt, bedürfen der Unterstützung anderer Fraktionen, um ihre „Wünsche“ durchzusetzen.

Wie immer nahm der CDU-Fraktionschef und erste stellvertretende Bürgermeister Artur Kopka die jüngste Ratssitzung zum Anlass, das kommunale Jahr 2019 in Gedichtform Revue passieren zu lassen. Er erinnerte an bedeutende Beschlüsse wie den Neubau des Sportheims Achperle und den vorläufigen Verzicht auf einen Neubau für die Gemeinschaftsschule, weil die neu angemeldeten Schüler keine Zweizügigkeit erlauben.

Bürgermeister Günter A. Binder verabschiedete Andrea Blender, die zusammen mit Andreas Lipp das Hauptamt geleitet hatte. Blender war für drei Jahre vom Landratsamt Sigmaringen nach Baienfurt abgeordnet worden. Stefanie Mehrle kehrt nach dem Mutterschutz ins Baienfurter Rathaus zurück, Blender, die in Sigmaringendorf wohnt, wird wieder im Sigmaringer Landratsamt arbeiten. Bürgermeister Binder dankte der Beamtin, die sich im Hauptamt vor allem auch um die Vereinsförderung gekümmert und die Gemeinderats-Protokolle geführt hatte, für ihr Engagement. Die versammelten Ratsmitglieder spendete starken Beifall.

Als kleines Dankeschön für ihre ehrenamtliche Arbeit erhielten die Baienfurter Gemeinderäte von ihrer Kommune einen Regenschirm und das unlängst erschienene Buch „Meister des geschliffenen Worts“, das Reden und Texte des langjährigen Ravensburger Landrats Guntram Blaser aus den Jahren 1978 bis 2017 umfasst.