Eine ganz und gar ungewöhnliche Vernissage

In Baindt lebt und arbeitet seit fünf Jahren Bernhard Staudacher (Jahrgang 1960), Pfarrer der Seelsorgeeinheit Baienfurt/Baindt, auch als Künstler. Ihm widmet die Gemeinde Baienfurt in ihrem Rathaus bis zum 9.November eine Werkschau mit Arbeiten aus rund 30 Jahren. Staudacher ist ein eher Stiller, ein ganz und gar eigenständiger und eigenwilliger Maler und Bildhauer, der sich vor allem religiösen Themen verschrieben hat. Seit 20 Jahren hat er nicht mehr ausgestellt.

Vernissagen in Corona-Zeiten sind eine mühsame Sache. Und so musste Staudachers Werkschau, der er den Titel „In der Werkstatt der Kunst“ gegeben hat, vor geladenen Gästen in der Gemeindehalle stattfinden. Die Ausstellung selbst wird im Rathaus-Foyer präsentiert. Doch Bernhard Staudacher wollte sein Publikum keinen gesundheitlichen Gefahren aussetzen, weshalb die Rathaus-Ausstellung am Abend der Vernissage nicht zu besichtigen war. Für viele Besucher eine herbe Enttäuschung. Dass Staudacher in einem langen Lichtbildervortrag in der Gemeindehalle dem Publikum einen Einblick in sein Schaffen vermittelte, konnte die direkte Konfrontation mit seinem Werk nicht ersetzen. So eine Vernissage hat noch nie jemand erlebt.

Bernhard Staudacher ließ bei der Vernissage ein wahres Feuerwerk exegetischer Erklärungen über das Publikum prasseln, detailbeseelt, aber auch detailverliebt. Von einer frühen Aktzeichnung bis zur Baindter Krippe spannte sich ein weiter Bogen. Jene Krippe ist auch im Rathaus zu sehen. Staudacher gestaltet die Figuren im Pappmaché und ihre Struktur in einer rissigen Formensprache, die durchaus an Alberto Giacometti erinnert.

Staudacher, ein Multitalent, Autor kunsthistorischer Kirchenführer, aber auch passionierter Jäger, gestaltete auch den hinteren Bereich der einstigen Baindter Zisterzienser-Kirche mit Wilhelm Geyers Glasfenster im Zentrum um. Und er entwarf das neue Logo der Gemeinde Baindt. Eindrucksvoll, wie er das Entstehen eines Porträts seines Namens-Patrons, des heiligen Bernhard von Clairvaux, in Wort und Bild dokumentierte, eines der Väter der Zisterzienser, der aber auch zum unseligen zweiten Kreuzzug aufgerufen hat.

Bernhard Staudacher ist 1960 in Friedrichshafen geboren, in Eriskirch aufgewachsen. In Tübingen und Rom studierte er Theologie. Seine künstlerische Ausbildung erfuhr er bei Professor Martin Schmid, einem Sohn des berühmten SPD-Politikers Carlo Schmid, am Zeicheninstitut der Universität Tübingen. Sieben Jahre, mit Unterbrechungen, hat er bei Schmid studiert. Ihn selbst, so Bernhard Staudacher, interessiere nur die menschliche Figur, vor allem das Religiöse. Staudachers Malerei basiert auf einem gedämpften Farbenspiel erdiger Töne, aus Ocker, sparsamem Pariser Blau, einem zurückhaltenden Englisch-Rot. Immer wieder entstehen auch Selbstporträts. Allein fünf sind im Rathaus zu sehen, darunter ein beeindruckendes naturalistisches Porträt in Marmor.

Der Besuch der Werkschau im Rathaus offenbart, was für ein großer Maler und Bildhauer dieser Sohn der Kirche ist. Tief beeindruckend ein Flügelaltar mit mehreren Seitentafeln, in der Mitte eine vom Schmerz erschütterte Maria, die einen berührt. Expressionismus pur. Der dynamische, „wilde“ Duktus seiner Bilder weist ihn als großen Solitär aus. Trefflich auch seine Selbstportäts, darunter ein ganz kleines, feines von 1991. Und sogar ein Martin-Heidegger-Porträt. Oft malt der katholische Pfarrer Bilder, denen er ein biblisches Motto zugrunde legt. So wie das große Bild Nr.15, das eine Bibelstelle bei Matthäus schildert, als eine Frau den Gottessohn anfleht, ihre Tochter zu heilen. Rechts springt am Heiland ein Hund empor, womöglich eine Hommage an Staudachers eigenem Jagdhund.

Einer der Höhepunkte in der Ausstellung ist Staudachers Baindter Krippe von 2018. Ein Werk voll tiefer Symbolik, dabei bewusst in Pappmaché ausgeführt, mit einfachstem Material. Da erkennt man sogar einen Rollstuhlfahrer, weil, wie Bernhard Staudacher auf einer Tafel erläutert, die Armen Gott wahrscheinlich am nächsten seien. Und seine Heiligen Dreikönige sieht Staudacher als Vertreter der verschiedenen Weltreligionen, die sich 1987 in Assisi zum Friedensgebet versammelten. Faszinierend auch mehrere figürliche Holzskulpturen, stark abstrahiert, starke Arbeiten. Wer nur bei der Vernissage war, sollte unbedingt die Rathaus-Ausstellung sehen, vielleicht gar mit Bibel.

Staudachers früherer Baienfurter Amtsbruder von der evangelischen Kirche, Eberhard Seibold, hielt eine sehr persönliche Laudatio, würdigte die religiöse Tiefe seiner Arbeiten, die Vielseitigkeit. Bernhard Staudacher sei ein geschätzter Kollege, ein Künstler ohne Show. Kunst breche aus ihm geradezu heraus, werde auf den Punkt gebracht. Bürgermeister Günter A. Binder sprach im Blick auf die beiden inzwischen stattgefundenen Kunstaustellungen von einem goldenen Herbst für Baienfurt. Er dankte besonders der Kuratorin Dorothee Schraube-Löffler, die auch diesmal wieder für eine perfekte Präsentation der Arbeiten gesorgt hatte. Wie schon beim Festakt zu Ehren des neuen Ehrenbürgers Hans Sättele spielten Carmen Jerg, Mechthild Schmidt und Maria Hummel klassische Musik.