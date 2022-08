Eine Chance gegen Fachkräftemangel

Die Achtalschule Baienfurt und das Unternehmen Pfeiffer & May Weingarten GmbH & Co. KG haben die 426. Bildungspartnerschaft in der Region geschlossen. Das geht aus seiner Meldung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hervor.

Nach Angaben der IHK ist die Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen eine Win-Win-Situation. Während den Schülerinnen und Schülern der Berufsalltag durch Betriebsbesichtigungen und eine mögliche Unterrichtsgestaltung durch das Unternehmen praxisnah aufgezeigt wird, profitiert der Betrieb von einem eventuellen späteren Nachwuchs in den eigenen Personalreihen.

Bei der Vertragsunterzeichnung der Bildungspartnerschaft tauschten sich die Parteien über die aktuelle Arbeitsmarktsituation und den bestehenden Fachkräftemangel aus. Andreas Lehle, Schulleiter der Achtalschule: „Durch werthaltige Berufsorientierungsmaßnahmen wird das Interesse an der dualen Berufsausbildung geweckt und trägt bereits Früchte.“

Rainer Ermler, Geschäftsführer der Firma Pfeiffer & May, äußerte großes Interesse an den Zukunftsperspektiven der Schülerinnen und Schüler und freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Achtalschule Baienfurt. Das Unternehmen Pfeiffer & May schließt damit seine erste Bildungspartnerschaft in der Region ab.