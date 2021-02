In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang Unbekannte versucht, in eine Bäckerei in der Baindter Straße in Baienfurt einzubrechen. Laut Polizei scheierten sie beim Aufhebeln einer Terrassentür. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 803-6666.