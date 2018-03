In eine Spielothek in der Gutenbergstraße in Baienfurt ist am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug der bislang unbekannte Täter mit einer Steinfliese die Scheibe ein. Im Innern hebelte er einen Spielautomaten auf und entnahm das Bargeld. Danach flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief nach Polizeiangaben ergebnislos.