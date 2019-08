Einbruch in ein Firmengebäude

Das Betriebsgebäude eines stahl- und metallverarbeitenden Betriebes in der Eisenbahnstraße in Niederbiegen ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Ziel des Einbruchsversuchs gewesen. Unbekannte hebelten laut Polizei an dem Firmengebäude eine verschlossene Außentür auf und gelangten in die Produktionsräume. Diese verließen sie, ohne dort weiteren Schaden anzurichten. Bislang wurde kein Diebstahl festgestellt. Hinweise zu dieser Tat erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666.