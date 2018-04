Einbruch in Baienfurter Spielothek.

In der Nacht zum heutigen Donnerstag ist ein Unbekannter in eine Spielothek in der Gutenbergstraße gewaltsam eingedrungen. Dort stahl die Person laut Polizei aus einem aufgebrochenen Geldspielautomaten Bargeld in unbekannter Höhe.

Personen, die in der fraglichen Nacht gegen 2.50 Uhr Verdächtiges bei der Spielothek beziehungsweise in der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 in Verbindung zu setzen.