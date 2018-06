Einbrecher machen keine Beute, beschädigen aber Bäckerei

Durch eine Seitentür sind unbekannte Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5.15 Uhr, in der Gutenbergstraße in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter haben laut Polizei die Räume nach Wertsachen durchsucht, wurden jedoch nicht fündig. Der verursachte Gebäudeschaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Telefon 0751 / 803-6666, zu melden.