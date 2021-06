Einbrecher legt Feuer in Baienfurter Kellerraum

Verpackungsmaterial, das in einem Heizungsraum in einem Baienfurter Gebäude gelagert war, hat ein Einbrecher am vergangenen Dienstag angezündet. Laut Polizeibericht brach der Täter zwischen 7 und 18 Uhr die Tür zu den Kellerräumen auf und fand dort gelagerte und noch verpackte Fliesen. Er entzündete die Packung, die aus schwer brennbarem Material bestand und letztendlich von selbst wieder erlosch. Der entstandene Schaden sei gering gewesen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.