Ein riesiges Gewerbegebiet soll entstehen

Ein rund 70 Hektar großes Gewerbe- und Industriegebiet soll östlich der Bahnlinie in Niederbiegen/Schachen entstehen, ein interkommunales Gewerbegebiet der Gemeinden Baienfurt und Baindt. Das jedenfalls sieht der Entwurf des fortgeschriebenen Regionalplans vor. Es wäre das größte Gewerbegebiet, das der neue Regionalplan für das ganze Schussental vorsieht, wie Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder in einem Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung hervorhob.

40 Hektar lägen auf Markung Baienfurt, rund 30 auf Markung Baindt. Es kann freilich bis zu 20 Jahre dauern, bis diese Pläne verwirklicht werden. Maximal so lange soll der fortgeschriebene Regionalplan Gültigkeit haben. In seiner Stellungnahme zum neuen Regionalplan plädiert der Baienfurter Gemeinderat aber dafür, etwa 15 Hektar aus dem interkommunalen „Vorranggebiet“ für Industrie und Gewerbe herauszunehmen, „um die kommunalen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde Baienfurt weiterhin zu gewährleisten“.

Und man wolle die Festlegung dieses Gewerbe- und Industriegebiet auch nur akzeptieren, wenn eine Anbindung an die Bundesstraße 30, also die Umgehungsstraße, zugelassen wird. Nur so sei eine sachgerechte Erschließung des Gebiets zu gewährleisten. Eine Verkehrserschließung über die Gemeinde Baienfurt und ihre Ortsteile lehne man jedenfalls ab. Bürgermeister Binder: „Wir wollen unseren Bürgern keine Immissionen zumuten“.

Er bekenne sich im Übrigen klar zur interkommunalen Zusammenarbeit, hob Binder hervor. Der neue Regionalplan sieht für Baienfurt auch eine Reihe meist kleinerer Wohngebiete vor, die vor allem im Süden der Gemarkung an die bestehende Bebauung angrenzen. So soll südlich des Baugebietes Altdorfer Ösch ein weiteres Wohngebiet entstehen, was nur durch einen Gemarkungsausgleich mit der Stadt Weingarten möglich ist.

Auch im Süd-Osten des Gebiets Altdorfer Ösch soll eine weitere Wohnbebauung möglich werden. Einen neuen „Siedlungskörper“ soll es auch am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde geben. Dieses Gebiet ist im neuen Regionalplan als Grünzäsur ausgewiesen.

Das frühere Waldbad, für das ein Investor unter anderem ein Hotel, einen Wellnessbereich und Tagungsräume vorsieht und für das es einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan gibt, soll im Regionalplan für eine Bebauung freigehalten werden. Der Gemeinderat fordert, die Festlegung als Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen aus dem Entwurf des Regionalplans herauszunehmen.

Kein Gewerbegebiet entstehen soll an der Straße in Richtung Bergatreute. Dieses Gebiet sei wichtig für die Frischluftzufuhr. Vor allem die Fraktion der Grünen und Unabhängigen im Gemeinderat votierte gegen ein Gewerbegebiet in diesem Bereich.

Der Gemeinderat ließ sich bei seinen Stellungsnahmen zum neuen Regionalplan Bodensee-Oberschwaben von der Anwaltskanzlei Eisenmann, Wahle, Birk & Weidner, Stuttgart/Dresden, und vom Planungsbüro Sieber, Überlingen, beraten. Das Anwaltsbüro gab auch eine ausführliche Stellungnahme zum Kiesabbau im Altdorfer Wald ab, der im neuen Regionalplan als sogenanntes Vorranggebiet Kiesabbau vorgesehen ist, während der Bereich Grund bei Vogt im alten, noch gültigen Regionalplan ausdrücklich als Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe, also auch Kies, festgelegt war.

Die Anwälte berufen sich in ihrer Stellungnahme, die sich der Baienfurter Gemeinderat einstimmig zu eigen machte, auf den Landesentwicklungsplan 2002, in dem es hieß, wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Wasserversorgung des Landes seien besonders die großen Grundwasservorkommen in der Rheinebene, im Illertal und in Oberschwaben „nachhaltig zu schützen und zu sichern“. Die Kehrtwende der Regionalplaner um 180 Grad sei weder dargelegt noch sachlich begründet.

Der Umstand, dass diese Flächen seitens des Landes offensichtlich bereits an die Firma Mohr zum Kiesabbau verpachtet seien, rechtfertige diese Ausweisung nicht und lasse vielmehr „sachfremde Erwägungen“ vermuten. Hinzu komme, dass das Gutachten des Geologen Dr. Schad, der vom Wasserzweckverband Baienfurt/Baindt beauftragt wurde, keine Hinweise auf abbauwürdige Kies- und Sandvorkommen enthalte. Vielmehr würden solche aufgrund der geologischen und hydrogeologischen Situation „mehr als in Frage gestellt“.

Der Baienfurter Gemeinderat fordert daher erneut, im Altdorfer Wald ein Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen auszuweisen. Es handle sich um ein einzigartiges Gebiet mit einem herausragenden quantitativen und qualitativen Grund- und Trinkwasservorkommen.