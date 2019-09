Ein Mann des Ehrenamts: Baienfurter wird mit der Staufermedaille ausgezeichnet

„Nomen est omen“, das hat schon der römische Lustspieldichter Plautus erkannt – der Name ist ein Zeichen. Dies trifft offenbar haarscharf zu auf den langjährigen früheren Baienfurter Kommunalpolitiker Engelbert Knitz, der am Freitag dieser Woche mit der Staufermedaille des Ministerpräsidenten ausgezeichnet wird.

Das Adjektiv „knitz“ bedeutet schlau, gewitzt, spitzbübisch, pfiffig. Auch „gnitz“ geschrieben, findet es sich schon im Schwäbisch-Augsburgischen Wörterbuch von 1612. Und Leute, die den Engelbert Knitz gut kennen, sagen übereinstimmend: So ist er. Hintergründig aber auch.

Es hat lange gedauert, bis man in Baienfurt auf die Idee kam, diesen verdienten Bürger, der demnächst den 85.Geburtstag feiern kann, für eine solche Ehrung vorzuschlagen. Verdient hätte er sie längst. Wie wenige hat sich Engelbert Knitz für seine Gemeinde ehrenamtlich engagiert.

Bei aller Bescheidenheit – sein Einverständnis mit diesem Porträt musste ihm erst abgerungen werden – verspüre er doch eine kleine Genugtuung, dass er an einigen positiven Entwicklungen in Baienfurt habe mitwirken können, räumt er bei dem Gespräch ein, zu dem er in sein idyllisch gelegenes Haus in Neubriach eingeladen hat. Das ist eher untertrieben.

20 Jahre lang Gemeinderat

Knitz amtierte 20 Jahre lang als Gemeinderat, bis 2004, zehn Jahre lang als erster Stellvertreter des Bürgermeisters, 18 Jahre lang auch als Vorsitzender der örtlichen CDU, die ihn zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Er stuft sich als wertkonservativ und liberal ein. Andere politische Meinungen zu akzeptieren, sei für ihn selbstverständlich.

Bis vor vier Jahren war der praktizierende, gleichwohl „nicht kritiklose“ Katholik Blutreiter, und das lange Zeit. Er spielte eine führende Rolle in einigen Organisationen. So als Gründungsvorstand des Fördervereins Pflegeheim St.Barbara, dessen Ehrenvorsitzender er ist, als wichtiges Mitglied im Partnerausschuss und in der Bürgerstiftung.

Dass Baienfurt gleich nach dem Mauerfall eine Partnerschaft mit Pirna-Graupa in Sachsen einging, verdankt die Gemeinde wesentlich der Initiative von Engelbert Knitz. Kein Wunder, dass zu seiner Ehrung mit der Staufermedaille auch eine Abordnung aus Graupa kommen wird. Die Liste seiner ehrenamtlichen Aktivitäten ist unglaublich lang.

Gründungsmitgliedern des Kulturvereins Manufaktur

Knitz zählte zu den Gründungsmitgliedern des Kulturvereins Manufaktur, er amtierte als Kassenprüfer bei der SG Baienfurt, war Schöffe beim Amts- und Landgericht Ravensburg. Lebhaft erinnert er sich an die schwierigen Planungen für die B 30 neu.

Dass der frühere Regierungspräsident Max Gögler Baienfurter Ehrenbürger wurde und die Ärztin Dr. Berta Braun das Bundesverdienstkreuz erhielt, war vor allem auch dem Einsatz von Engelbert Knitz zu verdanken. Der Bau des Pflegeheims auf dem Marktplatz – sogar die damalige Gemeindeverwaltung war aus Kostengründen anfangs dagegen – und der Umbau des Speidlerhauses lagen Knitz besonders am Herzen.

Als Jahrgänger 1934 hat der junge Engelbert Knitz, der wie seine Frau Theresia aus dem nahen Berg stammt und Sohn von Landwirten ist, das Ende des Dritten Reiches noch bewusst miterlebt und erlitten. Umso mehr freute er sich über das Konzept seines Sohnes Andreas, Künstler und Architekt, der für den Baienfurter Marktplatz einen bronzenen Klangstein zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus geschaffen hat. Von Beruf ist Engelbert Knitz gelernter Landwirt und Agrar-Großhandelskaufmann.

Bis vor drei Jahren war er als solcher noch selbständig. Auch da engagierte er sich ehrenamtlich. So als Vizepräsident der agrargewerblichen Wirtschaft Baden-Württemberg und als vereidigter Sachverständiger.

Erinnerung an heftige Wortgefechte

Noch heute erinnert sich der bald 85-Jährige an die teils heftigen Wortgefechte, als die Grünen in den Baienfurter Gemeinderat einzogen. Das ist Schnee von gestern.

So duzt sich Engelbert Knitz längst mit dem Grünen-Sprecher Uwe Hertrampf, und ein Grüner Landesminister, Manne Lucha, mit dem der CDU-Mann einst im Ausschuss des Gemeindeverbands Mittleres Schussental saß, wird ihn an diesem Freitag mit der Staufermedaille des (Grünen) Ministerpräsidenten ehren. Knitz’ langjähriger Freund Hans Sättele hält die Laudatio.