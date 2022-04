Ein Bänkle entstanden aus Dankbarkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Mitte März steht vor dem Pflegeheim St. Barbara in Baienfurt ein Meisterstück von Sitzbank für die Bewohnerinnen und Bewohner, abgestimmt auf die vorhandenen Sitzgelegenheiten, auf dem Marktplatz.

Aus der Großfamilie Elbs nahmen in den vergangenen Jahren mehrere Geschwister und Familienangehörige die stationäre Pflege im Heim St. Barbara in Anspruch. Alle haben sich dort sehr wohl gefühlt. Die Angehörigen sind überaus zufrieden mit Pflege, Betreuung und Versorgung. Im Kreis der Familien Elbs kam es dann zur Idee: Der Altschreinermeister Josef Elbs fertigte aus Dankbarkeit eine Sitzbank mit Armlehne für die Bewohnerinnen und Bewohner vom Pflegeheim St. Barbara. Eine Stahlunterkonstruktion aus dem Hause Max Merkle, Niederbieger Straße, war die Basis für die Vollendung der perfekten Schreinermeister-Leistung. An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an die Firma Maschinenbau Merkle.

Bei frühlingshaftem Kaiserwetter wurde die neue Sitzgelegenheit im feierlichen Rahmen vor dem Pflegeheim auf dem Plattenbelag verschraubt und mit dem Schild: Als „Dank und Anerkennung gestiftet von Familie Elbs“ versehen. Selbst für einen Umtrunk und schmackhafte Hefeschneckennudeln war gesorgt. Für das Personal vom Pflegeheim St. Barbara eine außergewöhnliche Anerkennung und Würdigung der täglichen Arbeit in der Pflege zum Wohle der Heimbewohnerinnen und Bewohner. Die Heimleiterin, Frau Sieglinde Heisel, war ebenfalls überwältigt von dieser großzügigen Spende und beeindruckt von der einmaligen Geste. Dieses besondere Geschenk ist nach zwei Jahren Pandemie zugleich Motivation für das Pflegeteam im Haus St. Barbara.

Das „Elbsche Bänkle“ hat eine Gruppe von Bewohnerinnen sehr gerne für ein Probesitzen angenommen und wollte an diesem Nachmittag nicht so schnell wieder der Sonne weichen.

Liebe Familie Elbs, ein ganz herzlicher Dank sowie ein „Vergelt’s Gott“ für die einmalige Idee und das Meisterwerk.