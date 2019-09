Ehefrau fesselt Gatten

Ein 57-jähriger Mann hat sich am Dienstagabend telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben, in seiner Wohnung in einer Notlage zu sein. Die Polizeibeamten fuhren nach eigenen Angaben zu der Adresse und fanden dort ein Paar vor, das gerade in einen Ehestreit involviert war. Es stellte sich heraus, dass die Ehefrau ihren Gatten mit Handschließen an einer Tür festgemacht hatte und ihn zunächst nicht mehr befreien wollte, da er sie beschimpft habe. Weil er sich allein nicht befreien konnte, rief der 57-Jährige die Polizei. Kurz vor Eintreffen der Beamten überlegte seine Frau es sich dann doch anders und machte ihren Gatten los.