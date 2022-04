E-Piano für das Pflegeheim St. Barbara

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Frühjahr 2021 ging dem Förderverein für das Pflegeheim St. Barbara eine großzügige Einzelspende zu. Der Wunsch nach einem neuen Klavier war von Seiten der Heimleitung immer wieder präsent. „Jetzt können wir die Anschaffung von einem neuen Instrument wagen“, war der Vorstandschaftsbeschluss in Zeiten der Pandemie. Die Vorsitzende Frau Neumann-Sprink und Herr Doser als fachlicher Berater wurden mit der Auswahl sowie dem Vertragsabschluss für ein „YAMAHA Clavinova“ bei der Firma Heinzelmann in Altshausen beauftragt und ein Liefertermin für Juli 2021 wurde zugesagt.

Aufgrund von Lieferengpässen konnte YAMAHA bis zur Jahreshauptversammlung am 9.9.2021 kein E-Piano liefern. Eine feierliche Übergabe war der engagierten, langjährigen Vorstandschaft nicht vergönnt. Ab jetzt war Geduld gefragt! Ende Januar 2022 nun die erfreuliche Nachricht, das Instrument ist eingetroffen. Ein besonderes Anliegen war es für Herrn Doser bereits im Rahmen der Beschaffung, das E-Piano soll mit einem geeigneten Rollensystem ausgestattet werden um an jedem gewünschten Ort im Pflegeheim Klavier spielen zu können. Diese fachmännische Montage übernahm Herr Doser persönlich.

Ein feierlicher Übergabetermin unter Pandemiebedingen war geplant, das mobile E-Piano bereitgestellt und Mitte März die finale Überlassung an die Heimleitung und die Bewohnerinnen/Bewohnern vom Pflegeheim St. Barbara. Eine kleine, fröhliche Feierstunde, musikalisch begleitet vom Duo Doser/Karg. Für die Bewohnerinnen und Bewohner war es nach mehr als zwei Jahren Pandemie, Verboten, Stille, Isolation, Einsamkeit wieder etwas ganz Besonderes, die Klänge eines Klaviers aufzunehmen und mitsingen zu dürfen. In diesem Rahmen gab es für eine Bewohnerin die alt bekannten Geburtstagslieder als sehr persönliches Geschenk.

„Alte Musik zu hören, die man einst geliebt hat, ist wie einen alten Freund wieder zu treffen.“ Mit diesen Erwartungen wurden die beiden im Pflegeheim bekannten Musiker Doser/Karg beauftragt, mindestens einmal monatlich die „alten Freunde“ ins St. Barbara zu holen. Wann immer Musik, die Melodien des Lebens, im Pflegeheim gefragt sind, ein E-Piano steht zur Verfügung.

An dieser Stelle nochmals herzlichsten Dank an die Person der Einzelspende. Wir wünschen den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Heimleitung viel Freude mit und an dem neuen Piano. Nutzen Sie dieses so oft wie möglich.