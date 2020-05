DRK lädt ins Blutspendezentrum nach Baienfurt

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) reagiert flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen wegen des Coronavirus und passt in Baden-Württemberg und Hessen das etablierte Konzept der mobilen Blutspendeaktion „vor der Haustüre“ an. Um höchste Sicherheitsstandards einhalten zu können, werden an ausgewählten und gut erreichbaren regionalen Standorten über mehrere Tage hinweg mobile Blutspendezentren eingerichtet – eines davon in Baienfurt.

Besucherstrom wird effektiv gesteuert

Von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, und am Freitag, 22. Mai, bittet das DRK in der Zeit von 14 bis 19 Uhr um eine Blutspende in der Gemeindehalle, Marktplatz 2. Das Blutspendezentrum sei so ausgelegt, dass für Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK ausreichend große Abstände eingehalten werden und der Besucherstrom durch Einlassbeschränkungen effektiv gesteuert wird.

Für Blutspender bestehe kein gesteigertes Risiko, sich auf Blutspendeterminen mit Sars-CoV-2 anzustecken. Maßnahmen würden täglich überprüft und aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst. Hierzu zähle unter anderem eine Temperaturmessung am Eingang, die kontrollierte Aufforderung zur Handdesinfektion sowie die Rückstellung von Spendern, die sich in den vergangenen vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu infizierten Menschen hatten. Spender würden bei der Blutspende eine Schutzmaske (MNS-Maske) erhalten.

Gegebenfalls wird der Einlass verwehrt

Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen oder Durchfall werden laut Mitteilung generell nicht zur Blutspende zugelassen. Bereits am Eingang werde nach diesen Symptomen gefragt und gegebenfalls der Einlass in das Spendelokal verwehrt. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft werde das Virus nicht über eine Blutspende übertragen, weshalb auf den Blutspendeaktionen keine Sars-CoV-2 -Testung des gespendeten Blutes durchgeführt werde.

Spendewillige könnten Ort und Öffnungszeiten der regionalen Blutspendezentren jederzeit unter www.blutspende.de/termine erfragen. Damit eine effektive Steuerung des Spenderstroms ohne größere Wartezeiten gewährleistet werden kann, werden die Spender gebeten, einen persönlichen Zeitpunkt für ihre Blutspende zu vereinbaren. Neuspender werden gebeten, sich grundsätzlich einen Termin für ihre erste Spende geben zu lassen.