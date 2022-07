Drei neue Ehrenmitglieder beim Musikverein Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 25. Juni lud der Musikverein Baienfurt seine Mitglieder zur 111. Hauptversammlung in die Gemeindehalle Baienfurt ein. Im Bericht des 1. Vorsitzenden Richard Birnbaum ging dieser auf die letzten 2,5 Corona-geprägten Jahre mit vielen Einschränkungen ein. Rückblickend konnte er jedoch feststellen, dass alle Entscheidungen, die die Vorstandschaft in dieser schwierigen Zeit getroffen hatte, richtig gewesen waren. Dies hob auch Dirigent Sebastian Bernauer hervor. Alle Auftritte, die musikalisch umrahmt werden durften, wurden vom Musikverein in der gewohnten Qualität gespielt. Es gab keine pandemiebedingten Austritte. Dies zeigt den Zusammenhalt, der im Orchester herrscht. Die bestehende Vorstandschaft wurde einstimmig von der Versammlung für die Jahre 2020 und 2021 entlastet. Bei den Neuwahlen gab es kaum Veränderungen – fast alle Vorstandsmitglieder werden auch weiterhin ihr Amt ausüben.

Bei den Ehrungen der passiven Mitglieder gratulierte Richard Birnbaum folgenden Geehrten für ihre langjährige Treue zum Verein: Peter Riedinger (65 Jahre), Gertrud Rother und Maria Steinhauser (50 Jahre), Paul Fluhr, Brigitte Kramer, Karl Oberhofer, Luitgard Walter, Franz Flach, Heidrun Flach, Amalie Goegler, Alfred Herold, Wolf Hoermann, Robert Ibele, Josef Kapler, Werner Muehlich, Marianne Schmidt, Josef Schreiber und Theresia Wirth (40 Jahre), Manfred Schneider, Paula Mayerhofer, Helmut Silmen, Bernhard Woellhaf, Helmut Fischer, Josef Weber und Ursula Geiger (20 Jahre).

Rudi Hämmerle, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Ravensburg, nahm die Ehrung der aktiven Mitglieder vor: Helmut Maucher und Wilfried Keßler für 50 Jahre, Michael Flach (Flügelhorn) für 40 Jahre, Martina Weinmann, Andreas Riedl, Simon Locher und Michael Gierer für 30 Jahre, Anika Habnitt für 20 Jahre, Karin Keßler, Hannah Schmidt, David Swora, Peter Zähringer, Daniela Lenz, Franz Ehrat für 10 Jahre.

Ein Höhepunkt des Nachmittags war die Ernennung der drei neuen Ehrenmitglieder. Helmut Maucher und Wilfried Keßler wurden für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Helmut Steinhauser, der jahrzehntelang dem Musikverein mit Rat und Tat sowie auch als Kassenprüfer zur Seite stand, wurde ebenso in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. Beim anschließenden Gedenkgottesdienst in der katholischen Kirche wurde den Verstorbenen des Vereins gedacht.