Doppik bringt Baienfurt in finanzielle Schwierigkeiten

Baienfurt gilt als eher reiche Gemeinde. Schuldenfrei im Kernhaushalt und mit einer Rücklage ausgestattet, die Ende 2019 rund 17 bis 18 Millionen Euro betrug. Dennoch konnte die Gemeinde den Haushalt 2020, den der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig verabschiedet hat, nicht ausgleichen. Rund 2,7 Millionen Euro macht das Defizit im Erfolgsplan aus. Weil dies voraussichtlich auch in den folgenden Jahren so sein wird, empfahl beispielsweise der Fraktionschef der CDU, Artur Kopka, in seiner Haushaltsrede, die Aufgaben der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen. Und sein Kollege von den Grünen und Unabhängigen, Uwe Hertrampf, nannte die Prognose „am beunruhigendsten“, dass bei Umsetzung aller Investitionen ab 2022 eine Kreditfinanzierung zum Haushaltsausgleich notwendig werde.

Ursächlich für das Defizit im Gemeindehaushalt ist die sogenannte Doppik, das neue Rechnungssystem, das die Kameralistik ablöst. Die Doppik ist eine Art doppelter Buchführung, in der vor allem die Abschreibungen eine große Rolle spielen. Kämmerer Robert Hoffmann hatte bereits in der Januar-Sitzung des Gemeinderats vorausgesagt, dass das Haushalts-Defizit mittelfristig bleiben werde. „Wir haben für 2020 ein Maximum an Maßnahmen in den Haushalt aufgenommen. Ob alle auch realisiert werden, ist offen“, sagte Bürgermeister Günter A. Binder.

Artur Kopka, Vorsitzender der Mehrheitsfraktion CDU (sechs von 18 Sitzen im Gemeinderat), nannte als Schwerpunkte der Baienfurter Kommunalpolitik den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, den Erhalt der Gemeinschaftsschule und der Sportstätten, die Installation von Glasfasernetzen, die Instandhaltung der Straßen, den Ausbau des Radwegenetzes sowie die Schaffung preisgebundener und altersgerechter Wohnungen unter kommunaler Regie. Ausdrücklich wie Kopka darauf hin, dass der Gemeinderat einstimmig auf die Ausweisung von Gewerbe- und Wohngebieten entlang der Bergatreuter Straße verzichtet habe, und zwar im Blick auf Luftaustauschflächen. Klimaschutz sei auch ein Anliegen der CDU. Kopka mache dies deutlich mit dem Hinweis auf das Wohngebiet Schacher Ösch, dessen energetische Sanierungen von der Gemeinde bezuschusst würden. Damit sicher einhergehen würden auch Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern. Der Fraktionschef nannte es den falschen Weg, auf die Probleme, die die Doppik mit sich bringt, pauschal mit der Erhöhung von Steuern und Gebühren zu reagieren. Vielmehr müssten auch die Ausgaben der Gemeinde auf den Prüfstand gestellt werden. Darüber müsse der Gemeinderat im Laufe des Jahres entscheiden.

Richard Birnbaum, Chef der Freien-Wähler-Fraktion (fünf von 18 Gemeinderäten), nannte den Haushalt 2020 „äußerst solide“. Er verwies auf Gewerbesteuer-Einnahmen von schätzungsweise mehr als 3,5 Millionen Euro und einen Anteil an der Einkommenssteuer von rund 4,4 Millionen. Als große Aufgabe der Gemeinde bezeichnete Birnbaum die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Er hoffe sehr, „dass unser Traum in Erfüllung geht, auf dem Beton-Wolf-Areal zeitnah ein neues Baugebiet zu schaffen“. Birnbaum plädierte dafür, die Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde laufend zu überprüfen, ebenso die Kostendeckungsgrade der kommunalen Einrichtungen und nach weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen. Die Erhöhung der Steuerhebesätze sei für die Freien Wähler die letzte aller Möglichkeiten. Angesicht der großen Aufgaben, die auf der Agenda stehen, bestehe kein Grund zur Euphorie. Birnbaum sprach unter anderem von einem Sanierungsstau bei Gemeindeeinrichtungen wie Schulgebäude, Vereinsheim, Hallenbad und gemeindeeigenen Wohnungen. Am Ende lobte der FWV-Sprecher einmal mehr das bürgerschaftliche Engagement und die „großartige Jugendarbeit und unverzichtbare Seniorenarbeit in den Vereinen“.

Uwe Hertrampf, Fraktionschef der Grünen und Unabhängigen, die bei der letztjährigen Kommunalwahl fünf Sitze gewannen und so mit den Freien Wählern gleichzogen, hielt die mit Abstand längste Haushaltsrede. Ausdrücklich als notwendig und vertretbar bezeichnete Hertrampf die Erhöhung der Personalkosten um 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Notwendig sei dies im Blick auf die Vielzahl der Aufgaben. In Bezug auf das Neubaugebiet Altdorfer Ösch setzte sich Hertrampf für eine gute soziale Durchmischung ein. Hier müsse die Gemeinde einen Beitrag zum sozialen Wohnungsbau leisten und bezahlbare Mietwohnungen schaffen. Im Wege des Erbbaurechts solle auch weniger betuchten Menschen der Bau eines Eigenheims ermöglicht werden. Ein Haushaltsminus von rund 2,7 Millionen Euro sei nicht beruhigend. Noch weniger beruhigend sei aber die Aussage des Kämmerers, dass die geplanten Investitionen ab 2022 eine Finanzierung per Kredite notwendig machten. Hertrampf verteidigte in diesem Zusammenhang den Vorschlag der G+U, den Gewerbesteuer-Hebesatz um 20 Punkte auf 360 v.H. anzuheben, einen Vorschlag, der im Gemeinderat keine Mehrheit fand. Einmal mehr machte der Fraktionssprecher deutlich, wie hoch die Zuschüsse der Gemeinde für etliche Leistungen ausfallen. Zum Beispiel: bis zu 13 000 Euro pro Kind in den Gemeinde-Kigas und sogar 9 280 Euro für jede Veranstaltung in der Gemeindehalle. Uwe Hertrampf setzte sich für die Teilzeitstelle einer Seniorenbeauftragten in der Gemeindeverwaltung ein. Breiten Raum widmete der G+U-Sprecher dem Thema Klimaschutz. Er forderte ein Kataster für Ausgleichsmaßnahmen bei Bebauungsplänen und ein verstärktes Engagement der Gemeinde für die Anlage von Blühwiesen und Blühstreifen. In der Diskussion über den Kiesabbau im Altdorfer Wald entdeckte er eine „Bewusstseinslücke“. Der ökonomische Wert für Kies werde hoch eingeschätzt, der Wert des Wassers aber nur gering. Was Photovoltaikanlagen betreffe, sollten Bürger durch Förderanreize und eine Beratungspflicht motiviert werden. Der Klimawandel erfordere von Kommunalpolitiken ein Umdenken hinsichtlich der Art des Bauens und der Mobilität, von allen Bürgern eine Änderung ihres Lebensstils.

Brigitta Wölk, Sprecherin der SPD (zwei von 18 Sitzen), nannte den vorläufigen Verzicht auf den Neubau der Gemeinschaftsschule einen schmerzlichen Einschnitt; die Anmeldungen gingen drastisch zurück. Wölk machte die „völlig rückwärtsgewandte Bildungspolitik unserer Kulturministerin Susanne Eisenmann“ dafür verantwortlich, vor allem die Möglichkeit, an den Realschulen einen Hauptschulabschluss anzubieten. Auch die SPD-Rätin empfahl, über Einsparungen nachzudenken, wurde aber ebenso wenig konkret wie die anderen Fraktionssprecher. Wölk endete mit einem Zitat: „Weine nicht um das Verpasste. Denke, was du hast, das haste. Kriegst du nicht, was du gewollt, hat es wohl nicht sein gesollt“.