Dirigent Hubert Falkner wurde bei der Kammermusikvereinigung Baienfurt verabschiedet

Mit einem schönen Programm und einer festlich geschmückten Bühne wartete die Kammermusikvereinigung Baienfurt am Sonntag in der Gemeindehallehalle auf. Zugleich war dies auch das Abschiedskonzert ihres langjährigen Dirigenten Hubert Falkner, der nach 36 Jahren ehrenamtlichen Dirigierens aus Altersgründen den Taktstock niederlegte.

Diesmal hatte Hubert Falkner das Programm mit bekannten Werken aus Barock, Klassik und Romantik streng chronologisch aufgebaut: Mit Johann Pachelbels „Kanon“ von 1694 begann das Konzert vor zahlreichem Publikum und mit der fünfteiligen Hornsuite in F-Dur aus Händels „Wassermusik“ von 1717 kamen die hinzu engagierten Holz- und Blechbläser zu Wort – schöne Soli der Oboen von Dietlind Zigelli und Ronja Knoll sowie der Hörner von Hansjörg Klotz und Wladimir Neufeld. Der Höhepunkt des ersten Konzertteils war sicher das „Konzert für Flöte und Orchester op. 29“ von Carl Stamitz, ein dreisätziges Konzert aus dem Jahr 1780, von hoher Virtuosität und musikalisch komplex gebaut, in dem die Flötistin Petra Klotz als Solistin glänzte und dabei das ganze Orchester zur Höchstleistung animierte.

Nach der Pause ging es zu romantischen Kompositionen über: Schubert, Verdi und Tschaikowsky standen auf dem Programm. Die eher selten gespielte Sinfonie Nr. 1 des erst 16-jährigen Schubert von 1813 besitzt nur zwei Sätze, diese aber waren von Flöte und Oboe durchwoben und brachten sowohl Besinnliches im Andante wie auch Tänzerisches im Menuetto zum Tragen. Verdis Gefangenenchor aus „Nabucco“ von 1841 ließ die allbekannte Melodie dieses Befreiungsliedes erklingen und versetzte stimmungsmäßig auf die Opernbühne. Da passte der Abschluss mit einer etwas langsam gespielten, aber doch beschwingten Ballettmusik aus Tschaikowskys „Schwanensee“ (1877) mit „Scene“, „Tanz der Schwäne“ und dem „Walzer“ gerade gut dazu. Viel herzlicher Applaus und noch eine Zugabe, den hübschen „Abendsegen“ aus Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“.

Nun aber war die Zeit für Bürgermeister Günter A. Binder gekommen, der Hubert Falkner für die Jahrzehnte musikalischer Arbeit in Baienfurt in herzlichen und lobenden Worten dankte und die Besonderheit dieses Ensembles herausstrich, das sich nun seit bald fünfzig Jahren in einer kleinen Gemeinde hält und weiter machen will. Auch der Violinist Wolfram Boog sprach herzliche Worte des Dankes und zuletzt stand Hubert Falkner selbst am Mikrofon und hielt, sichtbar bewegt, eine gut durchdachte kleine Rede. Ihm sei es immer um „Solidarität, Freundschaft, Vertrauen und Freude am gemeinsamen Musizieren“ gegangen und dafür und die gute Zusammenarbeit danke er allen von Herzen. Aber ohne ein letztes gemeinsam gesungenes Lied wollte er dann doch sein treues Publikum nicht gehen lassen.