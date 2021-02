Digitale Fasnet in „Fut la Boi“

Die Baienfurter „Henkerhaus“-Narren haben sich überlegt, wie sie die Fasnet 2021 sicher gestaltet können. Denn die Fasnet wird nicht abgesagt, sondern eben angepasst, heißt es in einer Pressemitteilung der Zunft, denn natürlich nehme der Narr seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr.

Bereits in den letzten Wochen seien einige Veranstaltungen unter dem Motto #gmeinsamfutlaboi auf den Social Media-Plattformen der Narrenzunft veröffentlicht worden. Gleichzeitig wurde der Ort trotz der Umstände närrisch geschmückt, wobie die Narrenzunft auch durch die Gemeindeverwaltung unterstützt wurde, heißt es weiter. So wurde der Christbaum auf dem Marktplatz – trotz Pandemie – zu einem recht stattlichen Narrenbaum. Auch die „Fasnetsbändel“ wurden unter Einhaltung der AHA-Regeln aufgehängt.

Kinderball und Kuttelnessen

Das Programm der Ortsfasnet finde in diesem Jahr überwiegend digital statt, schreiben die „Henkerhaus“-Narren. Sie beinnt am Samstag, 6. Februar um 14 Uhr mit dem Kinderball auf www.henkerhaus.de. Traditionell wird diese Veranstaltung immer gemeinsam mit dem Fanfarenzug „Löwen“ durchgeführt. Das Kinderballteam habe sich tolle Spiele, Tänze und weitere Mitmachaktionen ausgedacht, so die Narren. Sogar eine Kostümprämierung ist geplant.

Am Gumpigen Donnerstag, 11. Februar, um 8 Uhr beginnt der digitale Kindergartenbesuch mit Schülerbefreiung und Rathausschließen. Es sei sogar an das „Kuttelnessen“ in Anschluss gedacht worden, gefolgt vom Zunftball.

Narrensprung und Narrenmesse

Am Bromigen Freitag, 12. Februar, um 18.30 Uhr startet der digitale Hemedglonker und am Fasnetssamstag, 13. Februar, um 14 Uhr der digitale Narrensprung. Auch eine reale Veranstaltung könne stattfinden, freut sich die Narrenzunft. Am Fasnetssonntag, 14. Februar, findet um 10 Uhr die Narrenmesse in der katholischen Kirche in Baienfurt statt. Diese Messe gestalten in diesem besonderen Jahr die Narrenzunft „Raspler“ aus Baindt und die Narrenzunft „Henkerhaus“ Baienfurt unter Einhaltung der üblichen Corona-Gottesdienstregeln gemeinsam.

Am Fasnetsdienstag, 16. Februar, ende die Corona-Fasnet dann schlussendlich mit dem digitalen Fasnetsvergraben. Aller Termine können auf www.henkerhaus.de live oder auf Facebook www.facebook.com/NZhenkerhaus und Instagram www.instagram.com/narrenzunft_henkerhaus verfolgt werden.