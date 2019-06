Diebe brechen wegen Knabbergebäck und Bier ein

Knabbergebäck und Bier sind das Ziel eines oder mehrerer Einbrecher gewesen, die im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag in das Tennisheim in der Breiten Straße einbrachen. Hierzu schlugen die Unbekannten laut Polizei an der verglasten Eingangstür eine Glasscheibe ein; durch die Öffnung konnten sie in das Gebäude hineinklettern. Die erbeuteten Lebensmittel wurden noch am Tatort konsumiert, der Unrat wurde zurückgelassen.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.