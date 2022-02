Dieb steigt in Baienfurter Wohung ein

Ein Einbrecher ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Wohnung enes Mehrfamilienhauses im Bereich der Einmündung Niederbieger Straße/Waldseer Straße in Baienfurt eingestiegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der Täter zwischen 22.30 und 2.30 Uhr über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Er stahl unter anderem einen Fernseher, eine Spielekonsole sowie diverse Kleidung und Bargeld im zweistelligen Bereich. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt, Hinweise zur Tat können unter Telefon 0751/8036666 gegeben werden.