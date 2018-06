Die Vergnügungssteuer ist eine wichtige Einnahmequelle geworden

Die Vergnügungssteuer, die auf Spielgeräte erhoben wird, hat sich in der Gemeinde Baienfurt zu einer wichtigen Einnahmequelle entwickelt. Der Grund: Seit Juli 2014 berechnet Baienfurt die Vergnügungssteuer nicht mehr nach dem Stückzahl-Maßstab, sondern legt die sogenannte Bruttokasse zugrunde. Die Folge: Während die Gemeinde beispielsweise im Jahre 2013 nach dem Stückzahl-Maßstab „nur“ 59 420 Euro Vergnügungssteuer kassierte, sind es im ersten Jahr nach der Umstellung rund 350 000 Euro.

Wie der scheidende Kämmerer Marc Schuster im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ hervorhob, ist die Neuregelung juristisch abgesichert und damit rechtens. Die Umstellung auf elektronisch gezählte Bruttokasse wird mit einem Steuersatz von 18 Prozent berechnet. Besteuert wird also der tatsächliche Gewinn. Trotz der Neuregelung, die für die Betreiber der Spielgeräte weit treuerer kommt, hat sich die Zahl der Spielgeräte in Baienfurt nur sehr unwesentlich verändert. Gab es im Jahre 2012 schon 52 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten, davon 46 in Spielotheken und sechs in Gasthäusern, und 2014 noch 50 (beziehungsweise 46 und vier), so sind es in diesem Jahr noch ebenso viele wie 2014. Fazit: An Spielgeräten wird offenbar immer noch gut verdient, auch wenn die Steuer weit mehr kostet.

Im Mai 2014 hatten die Betreiber der Baienfurter Spielgeräte die Frage aufgeworfen, ob Mehrwertsteuer und Vergnügungssteuer, also eine Doppelbesteuerung, nebeneinander existieren dürfen. Doch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dem sich nach Auskunft Marc Schusters auch das Finanzgericht in Bremen anschloss, hat die Doppelbesteuerung bestätigt. Die Vergnügungssteuer sei „nicht gleichartig wie die Umsatzsteuer“. Schuster machte aber auch deutlich, dass heute noch mehrere grundsätzliche Gerichtsverfahren in Sachen Vergnügungssteuer laufen.